Kayseri Valisi: Turuncudan kırmızıya dönüyoruz

Kayseri Valisi Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yüksek riskli kentler gurubunda yer alan Kayseri'de maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu.

Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"15 gün sonra kapatmak zorunda kalacağız"

Denetim öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali Günaydın, vaka sayısının arttığını ifade ederek, "Salı ve çarşamba günü yaptığımız denetimlerde bazı esnaflar kuralları bir kenara bırakarak, kapalı mekanda sigara ve nargile verdiler. Böyle giderse korkarım ki turuncudan kırmızıya geçeceğiz. 15 gün önce açtığımız iş yerlerini, 15 gün sonra da kapatmak zorunda kalacağız. Eğitimde de düzenlemeler yapıldı. Bazı özel okullar bütün sınıflarda yüz yüze eğitime geçmek için çağrıda bulundu. Bunlar son derece yanlış. Toplum sağlığı açısından son derece sıkıntılı olan bu durumlar bize zarar verir. Elde ettiğimiz kazanımları da çok kısa sürede kaybetmiş oluruz. Hepimize önemli görevler düşüyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç HES Kodu ile 200 vakaya ulaştıklarını belirtti.

Büyükkılıç '"HES kodu uygulaması ile 200'e yakın vatandaşın yeni tip koronovirüslü şekilde seyahat etmesini engelledik. Bu uygulamayı yapan ilk belediyeyiz"dedi.

"Her ay 20 milyon lira ulaşıma destek veriyoruz"

Büyükkılıç açıklamasını şöyle sürdürdü:

"HES kodu uygulaması ile 200'e yakın vatandaşın yeni tip koronovirüslü şekilde seyahat etmesini engelledik. Bu uygulamayı yapan ilk belediyeyiz.

Tabii biz şehrimizi insanımızı seviyoruz. Onların zorda kalması değil tam tersine sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için gayret gösteriyoruz. Virüsle yaşamayı ya da bu pandemi döneminde ki alınan önlemler de her zaman dillendirerek bunu bir yaşam felsefesi haline getirmeyi hep önermiştik hakikaten haklı olduğumuz ortaya çıktı. Ringlerimiz direk gidiyor aktarma söz konusu olmuyor.

Bu hassasiyet içerisinde ulaşım birimimiz gerekli çalışmalar yapıyor herhalde şu anda en risksiz alan bizim toplu ulaşım alanı çünkü HES kodu uygulaması söz konusu 3 aydan fazla oldu bugünde sayın valimizle görüştüğümüzde değerlendirmemizde 200' e yakın vatandaşımızı HES kodu yüzünden ilgili yerlere bildiren ulaşım uygulaması yapan bir belediyeyiz.

Yani biz insanlarımıza hizmet ederken onlara ihanet etmiyoruz onların sağlıklı bir şekilde ulaşımdan yararlanması için her türlü önlemleri alıyoruz fedakarlığın azamisini yapıyoruz. Ulaşımda her ay 20 milyon TL sübvanse destek veriyoruz bunu da bilesiniz yani.

Bildirdiğimiz vaka sayısı yani HES kodu uygulaması sonrası tespit ettiğimiz ilgili yerlere bildiriyoruz sağlık müdürlüğümüze emniyetimize onlarda gerekli yaptırımları hayata geçiriyor. Bu işin şakası yok bir virüsü taşıyan vatandaşımızın toplu ulaşımdan yararlanmasının izah edilir tarafı yok.

Bu resmen cinayet onun için ne olur bana bir şey olmaz demeyelim ya da bende nasıl olsa virüs gözükmüyor hele gidivereyim gelivereyim demeyelim sonuçta HES kodu uygulaması zaten yakalanıyor ve böyle bir işlemlerde kalmasın karşı karşıya gelmeyelim biz sizler için varız sağalasınız"