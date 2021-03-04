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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
 04 Mart 2021 23:59
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 685 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 716 bin 746'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158, vefat sayısı 28 bin 839, ağır hasta sayısı 1220 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "çok yüksek risk" grubunda yer alan Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne ve Adıyaman'ın il sağlık müdürleri ve valileriyle çevrim içi yaptığı toplantıda, alınabilecek önlemleri ve bu illerin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri değerlendirdiklerini açıkladı.

- "Mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Küresel krize dönüşen Kovid-19 salgınının hayatın her alanını etkileyen bir tehdit haline geldiğini belirten Erdoğan, 2,5 milyonu aşkın insanın canına mal olan bu felaketin, sağlık alanında olduğu kadar ekonomi ve ticaret üzerinde de büyük tahribata yol açtığını anımsattı. Erdoğan, zirve toplantısını bu nedenle "Kovid-19 Sonrası Dönemde Bölgesel Ekonomik İşbirliği" temasıyla düzenlemeyi uygun gördüklerini söyledi.

"Küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz." diyen Erdoğan, teşkilattan da bu amaçla istifade etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, "Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir." ifadesini kullandı.

- Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda Kovid-19 salgını kapsamında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi. Bu kapsamda Mart 2020'den itibaren yürürlüğe konulan bütün genel yazılar yürürlükten kaldırılarak kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacağına yönelik düzenleme yapıldı.

Normalleşme süreci çerçevesinde istihdam şekline bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin, Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları, yetki verilmiş birimlerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacakları kararlaştırılacak. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hamile personele, hamileliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadarki sürede idari izin verilmesine devam edilecek.

- Türkiye genelinde "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması başladı

Türkiye genelinde "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik valilerin katılımıyla denetimler yapıldı. Kamu görevlileri vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da da salgınla mücadelede ek tedbirler alınması kararlaştırıldı. Bu çerçevede kural ihlallerini tespitte Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından da yararlanılacağı bildirildi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Kovid-19 salgınından etkilenen toplumun her kesimine toplam 15 milyon lira destek sağlayacağını açıkladı.

Artan vakalar nedeniyle Rize'deki 9 köy ve 2 mahalle ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir mahallede karantina uygulamasına başlandı.

Van'ın Saray ilçesinde de 4 mahallede okullar 10 gün tatil edildi.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte cenaze töreni ve taziyeye katılan 40 kişinin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Kovid-19 tedbirlerini Isparta'da ihlal eden ve kumar oynayan 12, Tokat'ta 32, Kocaeli'de 550 kişi ve 2 iş yeri ile İzmir'de 23 kişiye idari para cezası uygulandı.

- Mutant virüse karşı daha titiz davranılması uyarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, mutant virüs nedeniyle Kovid-19 tedbirlerine uyma konusunda daha titiz davranılması gerektiğini söyledi.

- 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'nin sonuç bildirgesi yayınlandı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından "Pandemi sürecinde kadın" temasıyla düzenlenen 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, "Yapılan araştırmalarda Kovid-19 pandemisinde kadınların işlerini kaybetme ve ücretsiz izne ayrılma oranlarının erkeklerden yüksek olduğu ortaya konulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı
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