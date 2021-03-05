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Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın eşi Ziynet Erbaş ve Yozgat'ta yaşayan ablası Gülten Ünal ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.
 05 Mart 2021 00:20
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Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu

Edinilen bilgiye göre Oktay, görüşmede, hayatını vatan ve milletin müdafaasına vakfeden Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden duyduğu büyük üzüntüyü ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı
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