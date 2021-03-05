Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın eşi Ziynet Erbaş ve Yozgat'ta yaşayan ablası Gülten Ünal ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.
|05 Mart 2021 00:20
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