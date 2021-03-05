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2020 yılı tarımsal desteklemelere dair kararda değişiklik yapıldı

2020 yılı tarımsal desteklemelere dair kararda değişiklik yapan karar Resmi Gazetede yayımlandı
 05 Mart 2021 00:25
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2020 yılı tarımsal desteklemelere dair kararda değişiklik yapıldı

2020 yılı tarımsal desteklemelere dair kararda değişiklik yapan karar Resmi Gazetede yayımlandı

Memurlar.Net
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