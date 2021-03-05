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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ek ders esaslarında değişiklik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarında değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre; hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile hizmet alanlara yönelik psiko-sosyal destek programı, beden eğitimi ve spor çalışmaları ile müsabaka, kamp, izcilik, müzik, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerinden; Resmi görev bulunmayanlara haftada (35) saate tanından imkan 39 saate çıkarıldı
 05 Mart 2021 00:33
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ek ders esaslarında değişiklik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarında yapılan değişikliğe göre; hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile hizmet alanlara yönelik psiko-sosyal destek programı, beden eğitimi ve spor çalışmaları ile müsabaka, kamp, izcilik, müzik, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerinden; Resmi görev bulunmayanlara haftada (35) saate tanından imkan 39 saate çıkarıldı

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3590
Ekli "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
ESASLAR
MADDE 1- 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar"ın mezkür başlığı "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Esasların;
a) 1 inci maddesinde yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının" şeklinde,
b) 2 nci maddesinde yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" şeklinde,
c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını" şeklinde, (b) bendinde yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını" şeklinde,
ç) 12 nci maddesinde yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı" şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "(35)" ibaresi "(39)" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Esasları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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