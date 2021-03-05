Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti
|05 Mart 2021 00:49
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli, Dinler Tarihi hocası Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti.
Prof. Dr. Harman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yarın öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise şu mesajı paylaştı:
"İlahiyat neslinin yetişmesinde büyük emeği olan, doktora tez danışmanım, değerli ilim adamı Prof. Dr. Ömer Faruk Harman Hocama Cenab-ı Hak'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
ÖMER FARUK HARMAN KİMDİR?
Ömer Faruk Harman, 1950 yılında Bilecik'in Söğüt ilçesinde doğdu. İstanbul İmam-Hatip Okulu'nu ve Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dinler Tarihi anabilim dalında doktor (1983), doçent (1988) ve profesör (1994) oldu.
1985 yılında bir yıl süreyle Paris'te alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. 1986'dan itibaren Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde, İslam Ansiklopedisinin hazırlanmasında Dinler tarihi İlim Heyeti Başkanı, aynı zamanda müellif redaktör olarak görev yaptı ve alanıyla ilgili çok sayıda madde kaleme aldı.
2005-2009 yıllarında T.C. Paris Büyükelçiliği nezdinde Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yaptı. 2009 yılında yurtdışı görevinin sona ermesini takiben tekrar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne döndü. Ocak 2017'de yaş haddinden emekli oldu.
İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Dinler Tarihi'nde öğretim üyeliği yaptı.
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