Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli, Dinler Tarihi hocası Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti.
 05 Mart 2021 00:49
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli, Dinler Tarihi hocası Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti.

Prof. Dr. Harman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yarın öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise şu mesajı paylaştı:

"İlahiyat neslinin yetişmesinde büyük emeği olan, doktora tez danışmanım, değerli ilim adamı Prof. Dr. Ömer Faruk Harman Hocama Cenab-ı Hak'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

ÖMER FARUK HARMAN KİMDİR?

Ömer Faruk Harman, 1950 yılında Bilecik'in Söğüt ilçesinde doğdu. İstanbul İmam-Hatip Okulu'nu ve Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi.

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dinler Tarihi anabilim dalında doktor (1983), doçent (1988) ve profesör (1994) oldu.

1985 yılında bir yıl süreyle Paris'te alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. 1986'dan itibaren Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde, İslam Ansiklopedisinin hazırlanmasında Dinler tarihi İlim Heyeti Başkanı, aynı zamanda müellif redaktör olarak görev yaptı ve alanıyla ilgili çok sayıda madde kaleme aldı.

2005-2009 yıllarında T.C. Paris Büyükelçiliği nezdinde Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yaptı. 2009 yılında yurtdışı görevinin sona ermesini takiben tekrar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne döndü. Ocak 2017'de yaş haddinden emekli oldu.

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Dinler Tarihi'nde öğretim üyeliği yaptı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu
05 Mart 2021 00:20		 Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı
04 Mart 2021 23:42
Prof. Özkaya: Sürü bağışıklığı vaka düşmesinde etkili olabilir
04 Mart 2021 23:17		 Şehit 8 askerimizin kimliği belli oldu
04 Mart 2021 22:33
Emsal karar: Boşanan anne, çocuğuna kendi soyadını verdi
04 Mart 2021 22:25		 Prof. Dr. Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor
04 Mart 2021 21:20
Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü
04 Mart 2021 21:18		 Konya'da yine eğlence mekanı baskını; 162 bin lira ceza
04 Mart 2021 21:12
Bitlis'te kaza yerine ulaşan vatandaş o anları anlattı
04 Mart 2021 21:10		 Dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı
04 Mart 2021 20:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:52 - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, helikopter kazasında şehit olanlar için taziyelerini iletti01:03 - Bakan Akar'dan açıklama: İncelemeler bugün başlayacak00:49 - Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti00:37 - Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemelerine dair Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği00:35 - İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği değişti00:33 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ek ders esaslarında değişiklik
00:25 - 2020 yılı tarımsal desteklemelere dair kararda değişiklik yapıldı00:21 - TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı00:20 - Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu00:06 - Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?00:05 - 5 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23:59 - Kılıçdaroğlu'dan istifa eden CHP'li vekile ilişkin açıklama23:54 - Kayseri Valisi: Turuncudan kırmızıya dönüyoruz23:50 - F-16 savaş uçaklarının ömrünü uzatacak yeni proje23:45 - Ucube FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı23:42 - Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı
23:26 - Yeni Zelanda'da 8.1 büyüklüğünde deprem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti
Bakan Akar'dan açıklama: İncelemeler bugün başlayacak
2020 yılı tarımsal desteklemelere dair kararda değişiklik yapıldı
Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu
İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği değişti
5 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemelerine dair Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ek ders esaslarında değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
MFÖ 4
04.03.2021 askeri helikopter kazası 4
zuiyo maru 1
korkuluk 1
müslüm gürses 3
entropi ve kaos 1
neresinden tutulsa,elde kalması 1
Sevgi pıtırcığı 1
mecbur olmak 2
oğlunu kurban eden adam 8
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Altınyayla Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam