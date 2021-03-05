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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, helikopter kazasında şehit olanlar için taziyelerini iletti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
 05 Mart 2021 01:52
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, helikopter kazasında şehit olanlar için taziyelerini iletti

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopterin düşmesi sonucunda 11 askerin şehit olmasının Türkiye ile KKTC'yi yasa boğduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar, büyük bir üzüntü ve derin bir acı yaşadıklarını belirtirken yaralılara acil şifalar, şehitlere rahmet, yaslı aileleri ile yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine de başsağlığı diledi." ifadeleri yer aldı.

KKTC Başbakanı Saner, kazadan duyduğu üzüntüyü belirtti

KKTC Başbakanı Ersan Saner, helikopter kazasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Akar'a mesaj göndererek elim olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Saner, mesajında, şunları kaydetti:

"Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu haberini derin bir teessürle öğrendim. Bu elim olayda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına ve sizin değerli şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralı personele de acil şifalar dilerim. Aziz Türk milletinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başı sağ olsun."

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, başsağlığı diledi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da mesajında, "Bugün Bingöl'de yaşanan helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 11 kahraman gencimizin şehit düştüğünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ana vatan Türkiye'nin güvenlik ve bekası için görev yaparken hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için Allah'tan rahmet, aileleri ile Türk milletine de başsağlığı dilerim. Yaralılarımızın en kısa sürede şifa bulmasını dilerken güvenlik ve esenliğimiz için hayatları pahasına görev yapan tüm silahlı kuvvetleri mensuplarına da şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel de Bingöl'deki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Anadolu Ajansı
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