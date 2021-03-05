Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
|05 Mart 2021 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Hakkari çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; kar yağışının bu sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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