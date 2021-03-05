Hacizli malda yarı fiyatına satış bitiyor
|05 Mart 2021 06:15
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Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda vatandaşın hayatına dokunacak çok önemli düzenlemeler yer alıyor. Eylem planıyla, alacaklı ve borçlu arasında hassas dengenin gözetilmesi suretiyle icra satış sistemi yenilenecek. Mevcut uygulamada, haczedilen bir mal değerinin çok altında satılabiliyor, bu durumda da borçlu borcunu ödeyemiyor, alacaklı da alacağını alamıyor. Yeni düzenleme ile hacizli malın değerinden satılacağı bir sistem getiriliyor. Buna göre, icra satışlarının elektronik ortamda yapılabilmesi sağlanacak.
DEĞERİNDE SATILACAK
Böylece hem ihaleye daha fazla kişi katılabilecek, hem de haczedilen malın en üst bedelden satılması sağlanacak. Bu sayede alacaklı alacağına kavuşacak, borçlu da mevcut borcundan kurtulacak. Eylem planıyla borçluya, haczedilen malını satma imkanı da getiriliyor. Ancak bunu yaparken alacaklıların menfaati de gözetilecek. Düzenlemeyle haczedilen mal belli bir bedelin altına satılamayacak.
SİCİL KAYDINA DÜZENLEME
İdari uygulamalarda kaynaklı mülkiyet hakkı ihlallerinin önlenmesine yönelik de önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda, abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedelinin, verilen hizmetin türüne göre öngörülecek birim miktar üzerinden belirlenmesi ve alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iadesi sağlanacak. Eylem Planıyla adli sicil arşiv kayıtlarının silinmesi, hak kayıplarını önleyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Kanunda, arşiv bilgilerinin silinmesi belli şartlara bağlı. Bu şartlara göre de adli sicil bilgisi en az 5 yıl, en çok 30 yıl sonra arşivden siliniyor. Yapılacak düzenlemeyle bu sürenin kısaltılması öngörülüyor.
Terfiye hedef süre kriteri
Eylem Planında, hakim-savcıların atama ve terfilerinde "hedef süre" kriteri etkili olacak. Buna göre, hakim ve savcıların atama ve terfilerinde, hedef sürelere uyup uymadığına da bakılacak. Adalet Bakanlığı'nın 2021 hedeflerinde, ceza davalarının ortalama görülme süresi 259 gün, hukuk davalarının ortalama görülme süresi 277 gün, idari davaların ise 181 gün olarak belirlendi. Yine 2021 yılı için hakim başına düşen dosya sayısı 760, savcı başına düşen dosya sayısı ise 1511 olarak öngörüldü.
Osman Özgan
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