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Pandemi tatilinde tekne alternatifi

Pandemide tatilini güvenli bir ortamda geçirmek isteyenler tekne satışlarını artırdı
 05 Mart 2021 06:50
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Pandemi tatilinde tekne alternatifi

Marinalar yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, balıkçı barınaklarında bile temmuz ayına kadar yer bulmak mümkün değil.

HIRVATİSTAN'DAN 300 TEKNE GELDİ

Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın Direktörü Deniz Akaltan, geçen yıla kadar tekne sahibi olmayı aklında bile geçirmeyen bir sürü insanın ya tekne sahibi olmayı ya da kiralamayı düşündüğünü belirterek "Pandemi ile güvenli tatil ön plana çıktı. İnsanlar daha izole bir tatil istiyor. Kamp ve karavana turizminde de aynı durum geçerli. Pandemide tekne satışları artarken, tekne hayali kuranlar da hayalini gerçekleştirme fırsatı buldu. Üç-dört arkadaş birleşip tekne alıyorlar. Hatta Hırvatistan'da 250-300 tane teknenin Türkiye'de satışa sunulduğu söyleniyor. Amatör denizcilik belgesine başvurular da arttı. Bu da gelecekte insanların daha çok tekne alacağı anlamına geliyor. İştah çok büyük" dedi.

SÜPER YATLAR BODRUM'A DEMİR ATTI

Tekne sayısının artması ve insanların turizm beldelerine akın etmesiyle marinalarda yer kalmadığını dile getiren Akaltan, "Malum pandemi döneminde insanlar Bodrum'a akın etti. Bodrum'un nüfusu 2-3 milyona kadar çıktı. Biz Yalıkavak Marinda'da 2020'da çok çok iyi bir dönem geçirdik. Doluluk oranımız yüzde 96'ya ulaştı. 100'den fazla süper yat ağırladık. Tekil bazda 1.000 tekneye hizmet verdik. 120 farklı ülkeden iki milyon ziyaretçi ağırladık. 2021 ise 2020'den daha iyi olacak. Bu yıl yüzde 100 doluluk bekliyoruz" diye konuştu. Akaltan, Ege ve Akdeniz'deki doğa harikası koyların sadece Türklerin değil yabancıların da tercihi olduğunu, süper yatlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

GENÇLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Akaltan, tekne sahipliği profilinde de değişiklik yaşandığın da dikkat çekerek "Önceden kelli felli insanlar tekne alıp marinaya gelirdi. Şimdi genç girişimcileri görmeye başladık. 26 yaşında oyun geliştirip burada tekne alanlar var" ifadelerini kullandı. Yeni sezona özle kampanya düzenlendikleri anlatan Akaltan şu bilgileri verdi: Kazan&Kazan kampanyası ile arkadaşını getirene yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Sadakat kampanyası ile yeniledikleri kontrat için her yıl ekstra yüzde üç indirim uyguluyoruz. Bu şekilde beş yılda toplam yüzde 15 indirim sunuyoruz. Yeni yat sahipleri ile eski müşterilerimize ise yüzde 15 indirim teklif ediyoruz. Ayrıca yıllık kontrat yapan müşterilerimiz yaptıkları harcamalarda yüzde 5 puan kazanıyor.

Ömer Temür

Türkiye
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