5 yılda 35 kişi hayvan hastalıklarından öldü
|05 Mart 2021 07:20
|+Aa- Yazdır
Hayvan hakları yasasının Meclise gelmesi beklenirken, 2019'da yayımlanan Hayvanların Haklarının Korunması İle Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nda çarpıcı detaylar dikkat çekti. Rapora göre, 2002 yılında kuduz riskli temas sayısı 110 bin 646 iken 2018 yılında sayı 283 bin 185'e yükseldi. 2018 yılında kuduz riskli temas vakaları için 1 milyon 109 bin 368 doz kuduz aşısı ve 34 bin 140 doz kuduz antiserumu uygulandı.
Raporda köpek kaynaklı diğer bir hastalık, kist hidatikle ilgili 2018'de Sağlık Bakanlığına 1.704 insan vakası bildirildi. Tedavisi yüksek maliyetli bu hastalığa bağlı ölümler gözlendiği vurgulandı. Yine aynı yıl 2.392 köpek kaynaklı Leishmaniasis hastalığı bildirildi. Kedilerden bulaşan toksoplazmoz hastalığına ilişkin 442 vaka olduğu kaydedildi. Ayrıca 2014'te 8, 2015'te 4, 2016'da 6, 2017'de 7, 2018'de ise 10 kişi, hayvanlardan kaynaklanan "zoonotik" hastalıklardan öldü.
Raporda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılırken yakalanan canlı hayvan istatistikleri de göze çarptı. 2015'te değeri 149 bin 224 TL olan 23 bin 249, 2016'da değeri 1 milyon 449 bin 118 TL olan 30 bin 619, 2017'de değeri 4 milyon 342 bin 291 TL olan 38 bin 126, 2018'de değeri 760 bin 795 TL olan 7 bin 651, 2019'un Nisan sonuna kadar değeri 448 bin 945 TL olan 690 canlı hayvan yakalandı. 138 olayda 7 milyon 150 bin 373 TL değerinde toplam 100 bin 335 hayvan yakalanmış oldu. Öte yandan, Türkiye'de rehabilite edilmemiş bir milyon 'sahipsiz hayvan' bulunduğunun tahmin edildiği de raporda yer aldı.
Cevdet Fırat Aydoğmuş
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Pandemi tatilinde tekne alternatifi
05 Mart 2021 06:50
|Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personelin naaşı Elazığ'a uğurlandı
05 Mart 2021 04:41
|Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti
05 Mart 2021 00:49
|Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu
05 Mart 2021 00:20
|Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı
04 Mart 2021 23:42
|Prof. Özkaya: Sürü bağışıklığı vaka düşmesinde etkili olabilir
04 Mart 2021 23:17
|Şehit 8 askerimizin kimliği belli oldu
04 Mart 2021 22:33
|Emsal karar: Boşanan anne, çocuğuna kendi soyadını verdi
04 Mart 2021 22:25
|Prof. Dr. Çetin: Sivrisinek koronavirüs taşımıyor
04 Mart 2021 21:20
|Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü
04 Mart 2021 21:18