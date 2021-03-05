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5 yılda 35 kişi hayvan hastalıklarından öldü

Kuduz riskli temas sayısı 283 bini aştı. Kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen 100 bin hayvan yakalandı. Türkiye'de rehabilite edilmemiş 1 milyon sahipsiz hayvan var.
 05 Mart 2021 07:20
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5 yılda 35 kişi hayvan hastalıklarından öldü

Hayvan hakları yasasının Meclise gelmesi beklenirken, 2019'da yayımlanan Hayvanların Haklarının Korunması İle Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nda çarpıcı detaylar dikkat çekti. Rapora göre, 2002 yılında kuduz riskli temas sayısı 110 bin 646 iken 2018 yılında sayı 283 bin 185'e yükseldi. 2018 yılında kuduz riskli temas vakaları için 1 milyon 109 bin 368 doz kuduz aşısı ve 34 bin 140 doz kuduz antiserumu uygulandı.

Raporda köpek kaynaklı diğer bir hastalık, kist hidatikle ilgili 2018'de Sağlık Bakanlığına 1.704 insan vakası bildirildi. Tedavisi yüksek maliyetli bu hastalığa bağlı ölümler gözlendiği vurgulandı. Yine aynı yıl 2.392 köpek kaynaklı Leishmaniasis hastalığı bildirildi. Kedilerden bulaşan toksoplazmoz hastalığına ilişkin 442 vaka olduğu kaydedildi. Ayrıca 2014'te 8, 2015'te 4, 2016'da 6, 2017'de 7, 2018'de ise 10 kişi, hayvanlardan kaynaklanan "zoonotik" hastalıklardan öldü.

Raporda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılırken yakalanan canlı hayvan istatistikleri de göze çarptı. 2015'te değeri 149 bin 224 TL olan 23 bin 249, 2016'da değeri 1 milyon 449 bin 118 TL olan 30 bin 619, 2017'de değeri 4 milyon 342 bin 291 TL olan 38 bin 126, 2018'de değeri 760 bin 795 TL olan 7 bin 651, 2019'un Nisan sonuna kadar değeri 448 bin 945 TL olan 690 canlı hayvan yakalandı. 138 olayda 7 milyon 150 bin 373 TL değerinde toplam 100 bin 335 hayvan yakalanmış oldu. Öte yandan, Türkiye'de rehabilite edilmemiş bir milyon 'sahipsiz hayvan' bulunduğunun tahmin edildiği de raporda yer aldı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Türkiye
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