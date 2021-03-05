Oyuna yatırımcıları oyuna geldi

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Türk dijital oyunlarına yatırım hız kesmiyor. Pandemide oyun oynama oranlarının artması oyunlara yatırıma da zirve yaptırdı. 2020 yılında Peak Games'in satışıyla gündeme gelen yerli oyunlara, yatırımcı ilgisi artıyor. 2021'in ilk iki ayında da yerli oyun firmaları yatırım almayı sürdürdü.

Hedef 5 milyar dolar

Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Başkanı Tansu Kendirli, son beş yılda Türk oyunlarında 2.5 milyar dolarlık satın alma gerçekleştiğini, yatırımlar da katılırsa bu rakamın daha yüksek olduğunu söyledi. Kendirli, 2021 yılında ise kısa sürede oyunlara 15 milyon dolarlık açıklanan yatırım olduğunu belirterek, 2025 yılına kadar sektördeki satın alma ve yatırım tutarının 5 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Yerli oyunların daha fazla yatırımcının ilgi alanına girmeye başladığına da işaret eden Kendirli, "Bu alanda yerli fonlar da kurulmaya başladı. Eskiden oyun firmaları sadece yabancı fonlardan yatırım alıyordu. Bu yıl yerli fonlardan da yatırım geliyor. Kapasitesini ve yeteneğini ispat eden oyunlar yatırımcıları çekiyor" dedi.

Tansu Kendirli, bu yatırım rüzgarının 4-5 yıl daha devam edeceğini kaydederek, "Oyuna yatırım ivmesi giderek artacak. Çünkü pandemide en öne çıkan eğlence oyun oldu. Türkiye'de oyuncu sayısı 33 milyondan 40 milyona çıktı. Yaş grubu da genişledi. 35-54 yaş grubunda oyun oynayan sayısı çok arttı. 60 yaş üstü de oynuyor. Bütün bu gelişmeler oyunlara yatırımcı ilgisini artıyor" diye konuştu.

Yeni unicorn çıkar

Kendirli, Türkiye'de 500 oyun stüdyosu olduğu bilgisini de vererek, yatırım alanların daha çok başarılı büyük markalardan ayrılarak kendi oyununu yaratan girişimciler olduğunu da aktardı. Kendirli sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sektörden yeni unicorn'lar (milyar dolarlık şirket) çıkar. Hatta bir tane değil birkaç tane aday var. Ama bu potansiyelde olmasına karşın satış düşünmeyen yerli oyunlar bunlar. Onlar bu işe gönüllerini koydular."

İlgi odağı oldu

Startups.watch tarafından Türkiye Girişim Ekosistemi Şubat raporu yayınlandı. 2 ayda 27 girişime 186 milyon dolar yatırım yapıldı. Şubat ayında 13 girişim 56.4 milyon dolar yatırım alırken bu tutarın 50 milyon doları Dream Games'e ait. Dream Games Türkiye'de şu ana kadar bir yatırım turunda miktar olarak en büyük yatırımı alan oyun girişimi oldu. Mafia Games'e 3 milyon TL yatırım aldı. Actera, Türk oyun şirketi Brew Games'e 4 milyon dolar yatırım yaptı. Son dönemde oyun girişimlerinin yaptığı çıkış hikayeleri ile şahlanan oyun sektörü yatırımcıların da ilgisini çekmeye devam etti. 2021 ilk 2 ayında yapılan 27 yatırımın 8'i oyun girişimlerine yapıldı. Bu dönemde yeni fonlar da kuruldu.

500 Istanbul'un 36.4 milyon dolarlık ikinci fonu ve yaklaşık 14 milyon dolar büyüklüğündeki Bilişim Vadisi GSYF fonu ile beraber toplamda 50 milyon dolarlık yeni fon kurulmuş oldu. 2018-2021 yıllarında kurulan ve Türkiye pazarına ayrılan toplam fon büyüklüğü 618 milyon dolara ulaştı.

Hyper casual'de öndeyiz

Türkiye'nin en çok hyper casual denilen oynanması kolay ücretsiz oyunları geliştirmede öne çıktığına da işaret eden Kendirli, şunları söyledi: "Bu alanda Türk oyun geliştiriciler dünyanın en iyisi. Ama diğer segmentlere, daha derin oyun türlerine kayış da var. Casual ve mid core segmentinde üretim gelişiyor. Türk oyun geliştiriciler sofistike oyunlar geliştirmeye de başladı. Fonlar bulundukça, yatırımlar arttıkça bu alanda daha fazla Türk oyunu göreceğiz."