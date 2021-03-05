Yeni bir gemi krizinden dönülmüş

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Şubat ayında gerçekleşen olayda Avrupa Birliği'nin Irini misyonu kapsamında, Libya'ya yasa dışı sevkiyatlarda kullanıldığından şüphelenilen iki gemi Avrupalı askerlerce aranmak istendi, ancak Dışişleri Bakanlığı aramaya izin vermedi. Zira Türkiye bandıralı gemilerin aranması için Türk hükümetinin onayı gerekiyor.

Kasım ayında "Roseline-A" adlı Türkiye bandıralı yük gemisinin Libya açıklarında, İrini'de görevli bir Alman fırkateyni tarafından durdurularak aranması, iki ülke arasında krize yol açmıştı. Türkiye kendisinden izin alınmadan arama yapıldığı suçlamasında bulunurken İrini, yapılan başvuruya Ankara'dan uzun süre yanıt gelmediğini, bunun üzerine aramanın başlatıldığını ve Ankara'nın müdahalesi ile operasyonun derhal sona erdirildiğini savunmuştu.