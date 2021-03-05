Milli kargo İHA'sı Albatros'a tam not
|05 Mart 2021 07:46
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Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre:
Uçuş testlerinden başarıyla geçen Albatros, kargo ve mühimmat gibi çeşitli yükleri özel tasarlanmış taşıma üniteleriyle hızlı, etkin ve sessiz bir şekilde taşıyarak cephe gerisindeki ihtiyaçları karşılayacak. Maksimum 75 kilo yük taşıma kapasitesine sahip Albatros'un karadan denize destek, denizde savaş gemileri arasında transferleri de yerine getirmesi bekleniyor. 50 kilo yükle saatte 90 kilometre hıza ulaşabilen Albatros, bu yükle 40 dakika havada kalabiliyor.
8 motorlu Albatros'un menzili ise 20 kilometre. Albatros, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacağı silah, mühimmat, tıbbi malzeme, teçhizat gibi ihtiyaçlar zorlu hava koşullarında bile çok kısa sürede ve güvenli şekilde ulaştırılabilecek. Albatros'un sivil alanda da çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında kullanılması planlanıyor. Gerçek zamanlı video aktarım ve kayıt alma ile yer kontrol istasyonu ve görev simülatörü özelliklerine sahip Albatros, yedekli oto pilot sayesinde de sürekli uçuş güvenliğini garanti altına alıyor.
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