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Eylem planı heyecan yarattı! Vatandaşın cebine yansıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin demokratikleşme ve ekonomik kalkınmasında bir adım daha ileri atılmasına ve sıçrayışını sürdürmesinin yanı sıra sivil anayasanın da temelini oluşturacağına işaret ettiği İnsan Hakları Eylem Planı vatandaşın cebine de yansıyacak nitelikte.
 05 Mart 2021 08:08
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Eylem planı heyecan yarattı! Vatandaşın cebine yansıyacak.

Plan abonelikte güvence bedelinden imar planı izleme sistemine kadar birçok konuda doğrudan vatandaşa yansıyacak. İşte İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili detaylar...


Daha çok adli ve idari işlemlerle ilgili konuları öne çıkarılan İnsan Hakları Eylem Planında vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak ve ekonomide pozitif yönlü değişimleri beraberinde getirecek özellikleri de bulunuyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre işte Erdoğan'ın müjdeleri s

ABONELİK ÜCRETLERİNE DÜZENLEME

Su, elektrik, doğalgaz abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedeli, hizmet türüne göre öngörülebilir birim miktarı üzerinden belirlenecek, alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iadesi sağlanacak.

HERKESİN KONUT EDİNMESİNİN ÖNÜ AÇILACAK

Gençler de dahil tüm ihtiyaç sahiplerinin konut edinmesinin önü açılacak. Geciken kamulaştırma bedeline enflasyondaki değişim yansıtılacak.

YERSİZ ÖDEME TAHSİLAT İŞLEMLERİ ÖNGÖRÜLEBİLİR OLACAK

Kamu kurumları tarafından yersiz ödeme nedeniyle gerçekleştirilen tahsilat işlemleri vatandaş tarafından öngörülebilir hale getirilecek.

TOPLU KONUTTA GAZA BASILACAK

Toplu konut projelerinin geliştirilmesi sürdürülecek. Gençler de dahil olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin konut edinme hakkına yönelik tedbirler etkili bir şekilde alınmaya devam edilecek.

GIDA GÜVENLİĞİNE VURGU

Güvenli gıda arzını temin etmek ve kamuoyunu hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirebilmek için tüketici örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu bağımsız bir mekanizma oluşturulacak.

DEĞERİ DİKKATE ALINACAK

Kamulaştırmada "kamu yararı" kararının açık, anlaşılabilir bir şekilde verilmesine yönelik tedbirler alınacak. Kamulaştırmalarda bedel takdir edilirken, taşınmaz kültür varlıklarının enderlik ve sanat değeri de dikkate alınacak.

Bedelin ödemesi gecikirse faiz hesaplamasında tüketici fiyat endeksindeki değişim dikkate alınacak. İmar planı izleme ve denetleme sistemi oluşturulacak, böylece parselasyon işlemlerinde vatandaşın yaşadığı mağduriyet giderilecek.
Sabah
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