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Erdoğan ile Bahçeli'görüştü, senaryolar havada uçuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'ye sürpriz bir ziyarette bulununca Ankara'da senaryolar havada uçuşmaya başladı. Nasıl olmasın ki? İki lider daha 2 gün önce İnsan Hakları Eylem Planı'nın sunumundan sonra Külliye'de bir araya geldiler
 05 Mart 2021 08:15
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Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Erdoğan Bahçeli sürpriz görüşmesini ele aldı.

Selvi yazısında:

Zaten bugünkü görüşme de orada belirlenmiş. Erdoğan, Bahçeli'yi 5 Ocak'ta ziyaret etti. 59 gün sonra Erdoğan yine Bahçeli'nin "kale" diye isimlendirilen evindeydi. Peki iki lider ne konuştu? Sadece "İleriye dönük bir görüşme" yanıtını aldım. İleriye dönük ne olabilir?

HDP'Yİ Mİ KONUŞTULAR?

HDP'nin kapatılması konusu mu? HDP'lilerin dokunulmazlığının kaldırılması mı? Çünkü Bahçeli daha 3 gün önce HDP'nin kapatılması çağrısını yineledi. Bir ihtimal de iki liderin bu ay içinde kongreleri olmasıydı. MHP 18 Mart'ta, AK Parti ise 24 Mart'ta kurultay yapacak. Cumhur ittifakının iki lideri yoksa kongre sonrasında bir kabine değişikliğini mi konuştular? Gerçi onu konuşmak için daha zaman var. Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın tercihlerine saygı göstermesine rağmen Erdoğan her önemli gelişme öncesinde Bahçeli ile görüşmeye özen gösteriyor.

YENİ ANAYASA

Yeni Anayasa çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetimini "Bizim yeni anayasa için belirlenmiş bir ilkemiz, kriterimiz yok. Onun için 'Yeni anayasada şunu yapacağız, bunu yapacağız' demeyin" diye uyarmıştı. Önümüzdeki günlerde yeni Anayasa çalışmalarını başlatmayı planlayan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi. AK Parti, Anayasanın ilk dört maddesini ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kırmızı çizgi olarak belirledi.

SEÇİM YASASI

Bu arada AK Parti seçim yasası üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. İki partinin ortak çalışma yapması gündemde. Kritik başlıkları kararlaştırmak için bir araya gelmiş olabilirler mi? Elbette ki hep siyasi senaryoları sıraladık.

ŞEHİTLERİMİZ

İki liderin siyaseti şekillendirecek hangi adımları atacağı ihtimalinin üzerinde durduk ama hepimizi şaşırtacak bir konu neden olmasın? İki lider görüşürken yüreğimizi yakan haberi aldık. Düşen helikopterde aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 11 asker şehit oldu. Gara'dan sonra büyük bir sınır ötesi operasyon mu gündemde?
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