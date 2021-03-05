Küçükçekmece'de drift atan otomobilin sürücüsü kaza yaptı

İsviçreli bir firmaya, 10 bin ton ağırlığında 326 konteyner külçe bakır yerine, kaldırım taşı gönderen 14 kişilik şebekenin mahkemede verdiği ifadelere Hürriyet ulaştı. Şüphelilerden birinin "Böyle bir olayı yapacak ne maddi gücüm ne de zekam vardır" dediği sorgu işlemi sonrası 11 kişi ev hapsi şartı ile, diğer üç kişi ise adli kontrolsüz serbest kaldı

Küçükçekmece'de drift atan otomobilin sürücüsü kaza yaptı İsviçreli bir firmaya, 10 bin ton ağırlığında 326 konteyner külçe bakır yerine, kaldırım taşı gönderen 14 kişilik şebekenin mahkemede verdiği ifadelere Hürriyet ulaştı. Şüphelilerden birinin "Böyle bir olayı yapacak ne maddi gücüm ne de zekam vardır" dediği sorgu işlemi sonrası 11 kişi ev hapsi şartı ile, diğer üç kişi ise adli kontrolsüz serbest kaldı 05 Mart 2021 11:42 Devamını gör