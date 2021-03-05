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Küçükçekmece'de drift atan otomobilin sürücüsü kaza yaptı
İsviçreli bir firmaya, 10 bin ton ağırlığında 326 konteyner külçe bakır yerine, kaldırım taşı gönderen 14 kişilik şebekenin mahkemede verdiği ifadelere Hürriyet ulaştı. Şüphelilerden birinin "Böyle bir olayı yapacak ne maddi gücüm ne de zekam vardır" dediği sorgu işlemi sonrası 11 kişi ev hapsi şartı ile, diğer üç kişi ise adli kontrolsüz serbest kaldı
|05 Mart 2021 11:42
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Küçükçekmece'de otomobiliyle drift atarak kaza yapan sürücü, hakkında uygulanan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, dün TEM Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü'nde drift atan sürücü kaza yaptı.
Hasarın oluştuğu kaza sonrası ekipler, otomobilin sürücüsü S.B.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Hakkında "arka arkaya birden fazla şerit değiştirmek" suçundan idari işlem, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılan sürücü serbest bırakıldı.
Olayla ilgili paylaşılan görüntülerde, otomobilin drift yaparak hızla ilerlediği yer alıyor. Görüntünün devamında ise kazaya karışan aracın hasarlı hali ve trafik yoğunluğu bulunuyor.
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