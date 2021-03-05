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Milyon dolarlık vurguna 'zekam yetmez' savunması

İsviçreli bir firmaya, 10 bin ton ağırlığında 326 konteyner külçe bakır yerine, kaldırım taşı gönderen 14 kişilik şebekenin mahkemede verdiği ifadelere Hürriyet ulaştı. Şüphelilerden birinin "Böyle bir olayı yapacak ne maddi gücüm ne de zekam vardır" dediği sorgu işlemi sonrası 11 kişi ev hapsi şartı ile, diğer üç kişi ise adli kontrolsüz serbest kaldı
 05 Mart 2021 08:18
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Milyon dolarlık vurguna 'zekam yetmez' savunması

Hürriyet'tin özel haberine göre: Hemen her ülkede, dış ticaret işlemlerinde zaman zaman sahteciliklerin olabildiği bilinen bir gerçek. İstanbul Mali Polisi'nin hafta başında yaptığı operasyonla ortaya çıkan yöntem ise bugüne kadarki, 'En zekice kurgulanmış dolandırıcılık' olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Çorlu, Tekirdağ'da kurulu bir dizi firmanın da kullanıldığı olayda, cirosu 120 milyar doları bulan Mercuria Energy şirketine, 36 milyon dolarlık bakır yerine, bakır rengine boyanmış kaldırım taşları gönderildi. Ambarlı Limanı'ndan, Mercuria'nin Çin'deki tesisine 2 gemi halinde kaldırım taşı gönderen şebekenin Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları ise, soruşturmaya ilişkin önemli ayrıntılar ortaya koydu.

36 milyon dolarlık büyük vurgun 8 gemi, 326 konteyner ve 10 bin ton kaldırım taşı.36 milyon dolarlık büyük vurgun! 8 gemi, 326 konteyner ve 10 bin ton kaldırım taşı.
BEYİN TAKIMI 3 KARDEŞ

Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler bu süreçte birkaç firma kullandı. Kimi aracılık yaptı, kimi malın tedarikini üstlendi: kimi sahte poliçe düzenledi kimi de satışı yaptı. Dosyaya göre, işin beyin takımında ise Sinan Ç. (41), Dursun Ç. (37) ve Soner Ç. (36) kardeşler yer aldı. Mercuria ile yazışmaları Soner Ç. yaptı. Şüpheliler denetimden kaçınmak için ilk olarak konteynerlara gerçek külçe bakır yükledi. Sahada denetim yapan firma görevlileri, bir anormallik görmeyince işleme onay verildi. Denetim firması görevlileri sahadan ayrıldıktan sonra külçe bakırlar indirildi; yerine, önceden hazırlanmış kaldırım taşları konuldu. Taşlar özenli bir biçimde bakır rengine boyanmıştı. Kaldırım taşı yüklü olan konteynerları açan firma yetkilileri şok üstüne şok yaşasa da iş işten geçmişti.


BU İŞE ZEKAM YETMEZ

Şüphelilerden Muammer K. (35) ifadesinde, kaldırım taşları için fiyat teklifleri aldığını söyledi. K., bu talebin, satışı yapan Bietsan Bakır'ın sahibi Hasan K.'den (38) geldiğini söyledi. "Eşyaya göz ucuyla baktım" diyen Çağrı K. ise "Bakır mı dediler ben de 'bakır' dedim" diye konuştu. Orhan M. (27) ise "Muammer Bey bana kaldırım taşına ihtiyacı olduğunu söyledi. Böyle bir olayı yapacak ne maddi gücüm ve ne de zekam vardır" dedi.


İÇERİDE BASKI GÖRÜR

Dolandırıcılık işleminde hesabı kullanılan Ramazan Ö. (52)'nin avukatı ise dikkat çekici bir savunma yaptı. Avukat Recep Çakır savunmasında, "Müvekkilimin, asıl faillerle cezaevine girmesi durumunda baskı ve tehditlerle karşılaşacağından endişe etmekteyiz" dedi. TIR şoförlerinden birinin olay yerinde gördüğünü söylediği Uncular Metal'in sahiplerinden Soner Ç. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Bir diğer şüpheli Tayfun G. ise, "Evraklara bakmadan imzaladım" dedi.

11'İ EV HAPSİ ŞARTI İLE SERBEST

Tutuklanmaları istenen şüphelilerden Ferhat U., Başak Y. Sedat U., adli kontrol şartı olmadan serbest kaldı. Ramazan Ö., Çağrı K., Dursun Ç., Hasan K., Soner Ç., Sinan Ç., Muammer K., Tayfun G., Orhan M., Ufuk Ç.. ve Bora İ. ise ev hapsi şartı ile serbest kaldı. Bu arada, şüphelilerden Ferhat U.'nun ağabeyi Vedat U.'nun ise firari durumda olduğu öğrenildi. Şüphelilerin tamamının serbest kalmasına ilişkin İsviçreli firma yetkilileri ise karara şaşırdıklarını kaydetti.
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