Konsolosluk görevlisi anlatmış: Belki parçalayıp onu çıkarırlar



Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Hatice Cengiz, avukatı Ali Ceylan ile birlikte katıldı. Tanıklık olarak dinlenen polis memuru Mehmet Emin Sağlam, Başkonsolos Muhammed el Uteybi'nin koruması olarak görevlendirildiğini, olaydan önce Burdur ve Sakarya taraflarında arsa bakmaya giden Uteybi'yle birlikte gittiğini, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün ise izinli olduğunu anlattı.

Kaşıkçı'nın arkadaşı Gazeteci Turan Kışlakçı'nın şoförlüğünü yapan Hikmet Çetinkaya ise ifadesinde olay günü konsolosluk önünde Kaşıkçı'nın çıkmasını beklediklerini belirterek, "Uzun süre çıkmayınca endişelendik. Ben konsoloslukta görevli biriyle sohbet ettim kapının önünde. O kişi bana 'Buraya yabancı ekip geldi. Belki onu parçalayıp çıkarırlar' dedi. O kişiyi şimdi görsem tanımam" diye konuştu. Başkonsolosluk'ta şoför olarak çalışan Edip Yılmaz ise "O gün olağanüstü bir hareketlilik vardı. Ne olduğunu anlamadık" dedi. Duruşma 8 Temmuz tarihine ertelendi.