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Henüz 20 yaşındaydı... Trafikte acı ölüm

Bursa'da otomobilin çarpması sonucu devrilerek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Hakan M. (20), hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil alev alev yanarken, sürücü Görkem Y. gözaltına alındı.
 05 Mart 2021 08:41
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Henüz 20 yaşındaydı... Trafikte acı ölüm

Kaza, saat 20.45 sıralarında Kestel ilçesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Görkem Y. yönetimindeki 16 SEZ 30 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden Hakan M.'nin kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan motosiklet sürücüsü yol kenarına düşerek sürüklenirken, kazanın ardından kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak alev aldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAKAN M. HAYATINI KAYBETTİ

Yanan otomobil, diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürülürken, kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından Hakan M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, Bursa-Ankara Karayolu'nda trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Hakan M.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü Görkem Y. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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