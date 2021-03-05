İzmir'de sahte alkol faciası! 16 yaşındaki genç komaya girdi
|05 Mart 2021 08:42
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Olay, saat 01.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi 8123 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, E.B. ve arkadaşları bir araya gelerek alkolden yaptıkları sahte içkiyi içti. Arkadaşları ile birlikte bir süre vakit geçiren E.B., yaptıkları alkolden bir miktar alarak evine gitti. E.B. evine girdiği sırada, fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, alkol komasına girdiği tespit edilen E.B.'yi, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.B.'nin fenalaştığı yerde bulunan pet şişe içerisindeki alkolü incelemeye aldı. Ayrıca, E.B.'nin birlikte alkol içtiği arkadaşlarının ifadesine başvuruldu.
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