Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yine eski koca dehşeti, genç kadın kurtarılamadı
NİĞDE'nin Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde dün sabah, Mehmet Karakaya (47) ile yürürken karşılaştığı eski eşi Halime Türkaslan (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karakaya, Türkaslan'ı bıçaklayıp kaçtı.
|05 Mart 2021 08:47
|+Aa- Yazdır
NİĞDE'nin Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde dün sabah, Mehmet Karakaya (47) ile yürürken karşılaştığı eski eşi Halime Türkaslan (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karakaya, Türkaslan'ı bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Helikopter kazasındaki 11 şehidimizin naaşı Elazığ'a getirildi
Ambulansla hastaneye kaldırılan Halime Türkaslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Karakaya'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen Mehmet Karakaya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.False
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanı için arama çalışması sürüyor
05 Mart 2021 10:10
|'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, akıl almaz görüntüleri ortaya çıktı
05 Mart 2021 09:53
|Sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti
05 Mart 2021 09:48
|FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
05 Mart 2021 09:10
|Yasa dışı bahis çetesi öğrencilerin milyonlarca lirasını aktardı
05 Mart 2021 09:05
|Bir yılda motokurye ölümleri 10 kat arttı
05 Mart 2021 09:01
|Evinin önünde katledildi
05 Mart 2021 08:43
|İzmir'de sahte alkol faciası! 16 yaşındaki genç komaya girdi
05 Mart 2021 08:42
|Henüz 20 yaşındaydı... Trafikte acı ölüm
05 Mart 2021 08:41
|Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı, polis merkezine sığındı
05 Mart 2021 08:39