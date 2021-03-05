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4 kadından 3'üne göre en önemli sorun: Taciz

Araştırma şirketi Pollective'in VMLY&R ajansı ortaklığıyla gerçekleştirdiği 8 Mart Kadınlar Günü araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
 05 Mart 2021 08:49
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4 kadından 3'üne göre en önemli sorun: Taciz


Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: 16-65 yaş aralığında, 68 şehirden 1018 kadınla yapılan araştırmaya göre her 4 kadından 3'ü için en önemli sorun taciz. "Türkiye'de kadınların karşılaştığı en önemli sorun nedir" sorusuna katılımcıların yüzde 47'si fiziksel taciz, yüzde 28'i ise sözlü taciz dedi. Taciz yanıtını yüzde 11'le iş bulma zorluğu, yüzde 6'yla eğitime erişim gibi sorunlar takip etti.

'KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ YOK'

Kadınların yüzde 76'sı "Türkiye'de kadın erkek eşitliği var mı?" sorusunu "Kesinlikle yok" olarak yanıtladı. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 1'i Türkiye'de kadın-erkek eşitliği olduğunu düşünüyor. Güçlü kadının ne gibi özellikleri olur sorusuna ise katılımcıların yüzde 78'i "bağımsız yaşar" yanıtını verirken yüzde 19'u "Kendi parasını kazanır" dedi.

EN GÜÇLÜ O

Araştırmanın katılımcılara güçlü kadın olarak nitelendirdikleri gerçek ya da kurgusal 3 kişiyi nedenleri ile yazmaları istendi. Frida Kahlo, yüzde 15'lik oranla akla gelen ilk isim oldu. Sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca, yazar Gülse Birsel ve televizyoncu Müge Anlı isimleri güçlü kadınlar arasında sıralandı. Ayrıca katılımcılar güçlü kadın olarak Özgecan Aslan, Emine Bulut, Feray Şahin gibi katledilen kadınlardan da bahsetti. Araştırmaya katılan 25 yaşından büyük kadınlar ise "güçlü kadın siyasetçi" sorusuna çoğunlukla Meral Akşener yanıtını verdi.

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