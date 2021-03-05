HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek



Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre:



Pandemi döneminin başından bu yana mart ayı, ikinci yeni normalin başladığı ay olacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle yüksek ya da çok yüksek riskli iller için farklı tedbirler alınacağını duyurdu.



Kurallara uyan illerde ise hayat daha normal olacak. İllerin iki haftalık süreyle vaka artışları kontrol edilecek. Vaka sayısını düşüren iller açılmayla ödüllendirilecek, diğer iller ise yasaklarla gündeme gelecek. Bu nedenle görev vatandaşa düşüyor.



KURALLARI İHLAL EDENİ BİLDİRİN

Yetkililer de vatandaştan destek bekliyor. Kırklareli Valiliği vatandaşlara, kuralları ihlal edenleri ihbar etmeleri çağrısında bulundu, 'Dinamik Denetim Süreci'nde kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesini istedi.



Valilik açıklamasında, "HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun" denildi. Peki nedir HES İhbar?



EN YAKINDAKİ MOBİL EKİBE...

"Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki "ihbar" bölümü ile işletmeler ya da toplu etkinliklerde maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uyulmaması durumunda, yetkililere bildirimde bulunulabiliyor.



İhlal bildirimi, en yakında yer alan denetim ekibine, tıpkı filyasyon sisteminde olduğu gibi mobil olarak bildirilerek, anında değerlendiriliyor.



Ana menüde bulunan "İhbarda Bulun" mönüsünden başlık ya da işletme adı belirtilerek, ihlalin açıklaması ve açık adres belirtiliyor ya da konum paylaşılabiliyor. Hatta ihbara ait fotoğraf da uygulama üzerinden eklenebiliyor.



Bu ihbar yapıldıktan sonra emniyet derhal harekete geçiyor ve ihlal yaptığı iddia edilen yer veya kişileri yerinde denetliyor.



Böylece milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği COVID-19'a karşı mücadele daha sıkı yürütülmüş oluyor. Ayrıca diğer birimler de, koronavirüs önlemleriyle ilgili rutin kontrollerini sürdürüyor.



Hayat Eve Sığar uygulamasına girin, konumunuzu açıp ihbarda bulun butonuna basın.



İhbar ve ihlal türünü açılan sekmeden seçin, alandan fotoğraf çekmek isterseniz butona basın.



Daha sonra alandan çektiğiniz veya galeriden seçtiğiniz fotoğrafı ekleyin.



Fotoğrafı ekledikten sonra gönder tuşuna basın, ihbarınızın alındığına dair mesaj göreceksiniz.



DENETLEMEYE SİZ DE KATKI VERİN

Konuyla ilgili olarak Hürriyet'e bilgi veren Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, salgın boyutu açısından bakıldığında gevşeme konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:



"Vatandaş artık bir anlamda bu ödüllendirmenin karşılığını, tedbirleri daha ciddiye alarak, vermek zorunda.



Salgında yeniden yükselişleri engellemek, ağırlıklı olarak artık vatandaşa düşüyor. Vaka artışlarının nedeni mutant bile olsa klasik bireysel tedbirler yine geçerliliğini koruyor.



İkinci bir tedbir de 'dinamik denetim modeli.' Bu modelle bireyler tedbirleri daha katı uygulayarak, tekrar kapanmaların önüne geçebilir.



Aşı, ağır hastalığı ve ölümü engelliyor. Aşının bu etkisinin yaygınlaşması için çok daha fazla sayıda kişinin aşılanması gerekiyor.



En azından ikinci dozu yapmış kişinin 5-6 milyonu geçmiş olması gerekiyor. Yani mayıs sonuna kadar daha da dikkatli olmalıyız.



Rehavete kapılmayalım. Kurallara uymayan kişi ve işletmeleri mutlaka HES uygulaması içindeki ihbar bölümüne bildirelim. Böylece dinamik denetlemeye katkıda bulunmuş oluruz.



Vatandaş devletin verdiği imkana sahip çıkmalı. Aksi halde iki haftada bir tablo değişebilir vaka sayıları artabilir."