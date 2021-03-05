Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek

4 ay sonra çok yüksek riskli iller dışında yeni kontrollü normalleşme dönemi başladı. Ancak kurallara uyulmazsa vakalar her an artabilir, risk haritasında renkler değişebilir. İşte bu yüzden herkesin kurallara uyması gerekiyor, yetkililer de vatandaşı göreve çağırıyor: "Kurallara uymayanları HES uygulamasından bize ihbar edin ki yeniden kapanmayalım."
 05 Mart 2021 08:54
+Aa- Yazdır
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek


Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre:

Pandemi döneminin başından bu yana mart ayı, ikinci yeni normalin başladığı ay olacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle yüksek ya da çok yüksek riskli iller için farklı tedbirler alınacağını duyurdu.

Kurallara uyan illerde ise hayat daha normal olacak. İllerin iki haftalık süreyle vaka artışları kontrol edilecek. Vaka sayısını düşüren iller açılmayla ödüllendirilecek, diğer iller ise yasaklarla gündeme gelecek. Bu nedenle görev vatandaşa düşüyor.

KURALLARI İHLAL EDENİ BİLDİRİN

Yetkililer de vatandaştan destek bekliyor. Kırklareli Valiliği vatandaşlara, kuralları ihlal edenleri ihbar etmeleri çağrısında bulundu, 'Dinamik Denetim Süreci'nde kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesini istedi.

Valilik açıklamasında, "HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun" denildi. Peki nedir HES İhbar?

EN YAKINDAKİ MOBİL EKİBE...

"Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki "ihbar" bölümü ile işletmeler ya da toplu etkinliklerde maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uyulmaması durumunda, yetkililere bildirimde bulunulabiliyor.

İhlal bildirimi, en yakında yer alan denetim ekibine, tıpkı filyasyon sisteminde olduğu gibi mobil olarak bildirilerek, anında değerlendiriliyor.

Ana menüde bulunan "İhbarda Bulun" mönüsünden başlık ya da işletme adı belirtilerek, ihlalin açıklaması ve açık adres belirtiliyor ya da konum paylaşılabiliyor. Hatta ihbara ait fotoğraf da uygulama üzerinden eklenebiliyor.

Bu ihbar yapıldıktan sonra emniyet derhal harekete geçiyor ve ihlal yaptığı iddia edilen yer veya kişileri yerinde denetliyor.

Böylece milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği COVID-19'a karşı mücadele daha sıkı yürütülmüş oluyor. Ayrıca diğer birimler de, koronavirüs önlemleriyle ilgili rutin kontrollerini sürdürüyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasına girin, konumunuzu açıp ihbarda bulun butonuna basın.

İhbar ve ihlal türünü açılan sekmeden seçin, alandan fotoğraf çekmek isterseniz butona basın.

Daha sonra alandan çektiğiniz veya galeriden seçtiğiniz fotoğrafı ekleyin.

Fotoğrafı ekledikten sonra gönder tuşuna basın, ihbarınızın alındığına dair mesaj göreceksiniz.

DENETLEMEYE SİZ DE KATKI VERİN

Konuyla ilgili olarak Hürriyet'e bilgi veren Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, salgın boyutu açısından bakıldığında gevşeme konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Vatandaş artık bir anlamda bu ödüllendirmenin karşılığını, tedbirleri daha ciddiye alarak, vermek zorunda.

Salgında yeniden yükselişleri engellemek, ağırlıklı olarak artık vatandaşa düşüyor. Vaka artışlarının nedeni mutant bile olsa klasik bireysel tedbirler yine geçerliliğini koruyor.

İkinci bir tedbir de 'dinamik denetim modeli.' Bu modelle bireyler tedbirleri daha katı uygulayarak, tekrar kapanmaların önüne geçebilir.

Aşı, ağır hastalığı ve ölümü engelliyor. Aşının bu etkisinin yaygınlaşması için çok daha fazla sayıda kişinin aşılanması gerekiyor.

En azından ikinci dozu yapmış kişinin 5-6 milyonu geçmiş olması gerekiyor. Yani mayıs sonuna kadar daha da dikkatli olmalıyız.

Rehavete kapılmayalım. Kurallara uymayan kişi ve işletmeleri mutlaka HES uygulaması içindeki ihbar bölümüne bildirelim. Böylece dinamik denetlemeye katkıda bulunmuş oluruz.

Vatandaş devletin verdiği imkana sahip çıkmalı. Aksi halde iki haftada bir tablo değişebilir vaka sayıları artabilir."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Ekmek arasından para çıktı, görenler şaşkına döndü
05 Mart 2021 09:49		 Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
05 Mart 2021 09:35
Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi
05 Mart 2021 09:00		 4 kadından 3'üne göre en önemli sorun: Taciz
05 Mart 2021 08:49
5 yılda 35 kişi hayvan hastalıklarından öldü
05 Mart 2021 07:20		 Pandemi tatilinde tekne alternatifi
05 Mart 2021 06:50
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti
05 Mart 2021 00:49		 Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın eşi ve ablasına taziye telefonu
05 Mart 2021 00:20
Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı
04 Mart 2021 23:42		 Prof. Özkaya: Sürü bağışıklığı vaka düşmesinde etkili olabilir
04 Mart 2021 23:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:20 - Borsa güne düşüşle başladı10:18 - Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:16 - İdare hatası sebebiyle yüksek lisans diploması iptal edilen aday için önemli karar10:10 - Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanı için arama çalışması sürüyor10:03 - Vali'den 'Karadeniz Bölgesi'ne gitmeyin' uyarısı10:00 - İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
09:59 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan normalleşme süreci açıklaması09:58 - Dün hızlı yükselen dolar güne düşüşle başladı09:57 - 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı09:53 - 'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, akıl almaz görüntüleri ortaya çıktı09:49 - Ekmek arasından para çıktı, görenler şaşkına döndü09:49 - Şentop'un gezisi helikopter kazası nedeniyle ertelendi
09:48 - Sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti09:42 - 'Biz tutanağımızı tutalım, siz itirazınızı yaparsınız'09:35 - Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış09:18 - Deniz Kuvvetleri yapılanmasından 40 kişiye FETÖ gözaltısı09:10 - FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
09:05 - Yasa dışı bahis çetesi öğrencilerin milyonlarca lirasını aktardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mahkümların görüşmeleri kayda alınacak
Erdoğan ile Bahçeli'görüştü, senaryolar havada uçuştu
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
Golf sahasında tarımı anlatınca... Sarıgül'den açıklama geldi
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti
Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
star wars 2
mutlu eden besinler 1
viyol 1
özürlü 1
zuiyo maru 1
entropi ve kaos 1
geceye bir şiir bırak 2
mücbir sebep 1
üre 4
geçmiş başlıkları yeniden canlandırmak 1
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Altınyayla Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam