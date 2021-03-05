HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
|05 Mart 2021 08:54
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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre:
Pandemi döneminin başından bu yana mart ayı, ikinci yeni normalin başladığı
ay olacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle yüksek ya da çok
yüksek riskli iller için farklı tedbirler alınacağını duyurdu.
Kurallara uyan illerde ise hayat daha normal olacak. İllerin iki haftalık süreyle
vaka artışları kontrol edilecek. Vaka sayısını düşüren iller açılmayla ödüllendirilecek,
diğer iller ise yasaklarla gündeme gelecek. Bu nedenle görev vatandaşa düşüyor.
KURALLARI İHLAL EDENİ BİLDİRİN
Yetkililer de vatandaştan destek bekliyor. Kırklareli Valiliği vatandaşlara,
kuralları ihlal edenleri ihbar etmeleri çağrısında bulundu, 'Dinamik Denetim
Süreci'nde kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesini istedi.
Valilik açıklamasında, "HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden 'ihbarda
bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına
destek olun" denildi. Peki nedir HES İhbar?
EN YAKINDAKİ MOBİL EKİBE...
"Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki "ihbar" bölümü ile işletmeler ya da toplu
etkinliklerde maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uyulmaması durumunda, yetkililere
bildirimde bulunulabiliyor.
İhlal bildirimi, en yakında yer alan denetim ekibine, tıpkı filyasyon sisteminde
olduğu gibi mobil olarak bildirilerek, anında değerlendiriliyor.
Ana menüde bulunan "İhbarda Bulun" mönüsünden başlık ya da işletme adı belirtilerek,
ihlalin açıklaması ve açık adres belirtiliyor ya da konum paylaşılabiliyor.
Hatta ihbara ait fotoğraf da uygulama üzerinden eklenebiliyor.
Bu ihbar yapıldıktan sonra emniyet derhal harekete geçiyor ve ihlal yaptığı
iddia edilen yer veya kişileri yerinde denetliyor.
Böylece milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği COVID-19'a karşı mücadele daha
sıkı yürütülmüş oluyor. Ayrıca diğer birimler de, koronavirüs önlemleriyle ilgili
rutin kontrollerini sürdürüyor.
Hayat Eve Sığar uygulamasına girin, konumunuzu açıp ihbarda bulun butonuna
basın.
İhbar ve ihlal türünü açılan sekmeden seçin, alandan fotoğraf çekmek isterseniz
butona basın.
Daha sonra alandan çektiğiniz veya galeriden seçtiğiniz fotoğrafı ekleyin.
Fotoğrafı ekledikten sonra gönder tuşuna basın, ihbarınızın alındığına dair
mesaj göreceksiniz.
DENETLEMEYE SİZ DE KATKI VERİN
Konuyla ilgili olarak Hürriyet'e bilgi veren Ankara Üniversitesi Enfeksiyon
Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, salgın boyutu açısından
bakıldığında gevşeme konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek şunları
söyledi:
"Vatandaş artık bir anlamda bu ödüllendirmenin karşılığını, tedbirleri daha
ciddiye alarak, vermek zorunda.
Salgında yeniden yükselişleri engellemek, ağırlıklı olarak artık vatandaşa
düşüyor. Vaka artışlarının nedeni mutant bile olsa klasik bireysel tedbirler
yine geçerliliğini koruyor.
İkinci bir tedbir de 'dinamik denetim modeli.' Bu modelle bireyler tedbirleri
daha katı uygulayarak, tekrar kapanmaların önüne geçebilir.
Aşı, ağır hastalığı ve ölümü engelliyor. Aşının bu etkisinin yaygınlaşması
için çok daha fazla sayıda kişinin aşılanması gerekiyor.
En azından ikinci dozu yapmış kişinin 5-6 milyonu geçmiş olması gerekiyor.
Yani mayıs sonuna kadar daha da dikkatli olmalıyız.
Rehavete kapılmayalım. Kurallara uymayan kişi ve işletmeleri mutlaka HES uygulaması
içindeki ihbar bölümüne bildirelim. Böylece dinamik denetlemeye katkıda bulunmuş
oluruz.
Vatandaş devletin verdiği imkana sahip çıkmalı. Aksi halde iki haftada bir tablo değişebilir vaka sayıları artabilir."
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