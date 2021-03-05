Yasa dışı bahis çetesi öğrencilerin milyonlarca lirasını aktardı

Adana polisi tarafından geçtiğimiz gün 3 ilde eş zamanlı gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 59'a çıkarken, şebekenin nasıl çalıştığı da polis tarafından gün yüzüne çıkartıldı. Elebaşılığını İbrahim D.'nin yaptığı bahis şebekesinin özellikle ev kadınları, üniversite öğrencileri ve işsiz vatandaşları ağlarına düşürüp bin 350 lira maaş vererek banka hesaplarını kiraladıkları tespit edildi.

SON DAKİKA 6 AY TAKİP EDİLDİLER VE ŞAFAK VAKTİ...

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi, teknik ve fiziki takibe aldı. 6 ay önce başlatılan operasyon için şafak vakti düğmeye basıldı.

Adana merkezli İzmir ve Osmaniye 72 şüpheliyi yakalamak eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şebekenin lideri İbrahim D. İle birlikte 7'si kadın toplam 59 kişi gözaltına alındı.

SERVET ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş adreslerinde yapılan aramalarda 100 avro, 73 bin lira, ruhsatsız 2 tabanca, 83 mermi, 1 uçaksavar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilere ait 199 banka hesabından son 6 ayda 87 milyon 300 bin liralık işlem yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguları sürüyor

87 MİLYON LİRA AKTARILDI

Gözaltına alınan şebeke üyelerinin emniyetteki sorguları sürerken, polis şüphelilerin para transferlerini de nasıl yaptıklarını aydınlattı. Şebekenin para transferlerinde ev hanımı, üniversite öğrencisi, işsiz vatandaşları seçtikleri bu kişilere aylık bin 350 lira vererek banka hesaplarını kiraladıkları ortaya çıktı.

Bu yöntemle 199 banka hesabının kiralandığı tespit edildi. Bu kişilerin üzerinden 6 ayda 87 milyon 300 bin lira paranın çetenin elebaşı İbrahim D.'ye aktarıldığı belirlendi.

TRANSFERLER MOBİL BANKACILIKTAN

Banka hesaplarını kiraladıktan sonra şifrelerini şebeke elemanlarına veren şahısların emniyette hesaplarından milyon lira havale edildiğini öğrendiklerinde şaşkınlıkları gizleyemedikleri öğrenildi. Ayrıca şebekenin daha önce ATM'lerden yaptığı para transferini mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirdikleri bu işlemleri yapmak içinde tuttukları kişiye aylık 3 bin lira ödedikleri de belirlendi.