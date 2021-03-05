FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
|05 Mart 2021 09:10
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FETÖ'den yargılanan bir müteahhit olduğu ortaya çıktı. Müteahhidin cep telefonlarını taşıdığı lüks cipini, telefonları yaktıktan sonra sattığı belirlendi. İncesu ilçesindeki Avşar mevkiindeki ormanlık alanda yakılmış olarak bulunan 2 bin cep telefonu kriminal incelemeye alındı. Telefonların yakılmasına tanık olan Ö.D. ise ifadesinde, "15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay sonra hayvanları otlattığım sırada, 3 kişi bir ciple ormana geldi.
4 torba içerinde getirdikleri telefonları yaktılar" dedi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, telefonları getirenlerin bindiği cipin 2016'da FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan ve yargılanan bir müteahhide ait olduğunu belirledi. Müteahhidin cep telefonları yakıldıktan sonra aracı satarak elden çıkardığı ortaya çıktı. Jandarma ayrıca, Ö.D.'nin gösterdiği iki bölgede de arama yaptı. Aramalara kar nedeniyle dedektörle devam edilmesine karar verildi.
Ali Altuntaş
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