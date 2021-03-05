Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
|05 Mart 2021 09:35
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Bitlis şehitleri yüreğimizi yaktı, 11 eve şehit ateşi düştü. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerden biri de Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek oldu. Şehidin ailesine kara haber gitti. 5 aylık erkek bebek babası olan Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in evine Türk bayrağı asıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı
Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi
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