Deniz Kuvvetleri yapılanmasından 40 kişiye FETÖ gözaltısı
|05 Mart 2021 09:18
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla irtibatlı, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunan ve kontörlü telefonlardan mahrem imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 40 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda 30'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, biri askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam ile 9'u subay ve astsubay 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği bildirildi.
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