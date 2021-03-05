Sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti
|05 Mart 2021 09:48
|+Aa- Yazdır
Hakan Mutlu idaresindeki 16 RZ 350 plakalı kurye motosikleti, Ankara Bulvarı'nda Görkem Y'nin kullandığı 16 SEZ 30 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sipariş götürdüğü öğrenilen motosikletli kurye Mutlu'nun cenazesi Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Görkem Y'nin 0,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza yerine gelen otomobil sürücüsünün ağabeyi Mahmut Y. fenalık geçirdi.
Mahmut Y. "Kardeşim benden araba istedi ama ben Görkem'e arabayı vermedim, Görkem de bana kızıp araba kiralayıp kaza yapmış. Vefat eden de benim kardeşim. Çok üzgünüm, içim parçalanıyor, hepsi benim yüzümden." diye konuştu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza anı yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanı için arama çalışması sürüyor
05 Mart 2021 10:10
|'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, akıl almaz görüntüleri ortaya çıktı
05 Mart 2021 09:53
|FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
05 Mart 2021 09:10
|Yasa dışı bahis çetesi öğrencilerin milyonlarca lirasını aktardı
05 Mart 2021 09:05
|Bir yılda motokurye ölümleri 10 kat arttı
05 Mart 2021 09:01
|Yine eski koca dehşeti, genç kadın kurtarılamadı
05 Mart 2021 08:47
|Evinin önünde katledildi
05 Mart 2021 08:43
|İzmir'de sahte alkol faciası! 16 yaşındaki genç komaya girdi
05 Mart 2021 08:42
|Henüz 20 yaşındaydı... Trafikte acı ölüm
05 Mart 2021 08:41
|Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı, polis merkezine sığındı
05 Mart 2021 08:39