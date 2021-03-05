Ekmek arasından para çıktı, görenler şaşkına döndü
Çorum'da dilencilere yönelik yapılan çalışmada ekmek arasından çıkan paralar görenleri şaşkına çevirdi.
|05 Mart 2021 09:49
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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın duygularını suistimal eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu dilenciler, yakalanarak zabıta amirliğine götürüldü.
Zabıta ekipleri dilencilerin ellerinde bulunan poşetlerde yaptıkları incelemede, ekmeklerin aralarına paraların gizlendiğini tespit etti. Dilencilik yapan ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişiye idari para cezası uygulanırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara da el konuldu.
Bazı dilencilerin kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'yakışıklı çeksene' dedikleri görüldü.
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