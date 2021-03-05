Şentop'un gezisi helikopter kazası nedeniyle ertelendi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'ya yapacağı resmi ziyareti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 11 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazası nedeniyle erteledi.
|05 Mart 2021 09:49
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'ya yapacağı resmi ziyareti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 11 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazası nedeniyle erteledi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ukrayna'ya gidecekti.
Mustafa Şentop, Ukrayna'ya yapacağı resmi ziyareti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin cenaze törenine katılmak için başka bir tarihe erteledi.
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