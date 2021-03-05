'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, akıl almaz görüntüleri ortaya çıktı
|05 Mart 2021 09:53
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İstanbul Esenler'de maske tartışması sonrası gözaltına alınan kişi, polisin kendisini darp ettiğini öne sürerek şikayette bulundu. Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise iddialarda bulunan kişinin nezarethanenin demir kapısı ve parmaklıklarına defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor.
"KAFAMA DEFALARCA KAFAMA VURDULAR"
Olay önceki gün Esenler'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Harun Ç. maske takması konusunda kendisini uyaran polislerle iş yerinin bulunduğu caddede tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Harun Ç., darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Polisleri suçlayan Harun Ç., "3 5 kişilerdi, kafama defalarca kafama vurdular, elektrik verdiler" dedi. Polis merkezine götürüldüğünde baygın olduğunu söyleyen Harun Ç. "Karakolda beni vurarak ayılttılar" iddiasında bulundu. Kafasındaki yaraları gösteren Harun Ç., "Beyin kanaması geçirseydim ne olacaktı, sadece kafama vurdular" ifadesini kullandı.
Harun Ç. olup bitenin polis merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığını söyledi.
b>GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI
Harun Ç.'nin iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü karakolun güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.
Nezarethaneyi gören güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Harun Ç.'nin bir süre içeride dolaştıktan sonra demir kapı ve parmaklıklara defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor. Harun Ç.'nin kafa atmasıyla nezarethanenin demir kapısı bile açılıyor.
Harun Ç.'yi o sırada polis merkezinde bulunan polislerin güçlükle engellediği de görüntülere yansıyor. Harun Ç.'nin "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı", "alıkoyma" gibi suçlardan 17 kaydı bulunduğu da belirtildi.
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