Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat işlerini organize ettikleri iddiasıyla Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
 05 Mart 2021 09:57
+Aa- Yazdır
3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, Irak uyruklu 3 DEAŞ mensubunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri belirlenen zanlılara yönelik Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı yakalandı, ikametlerde dijital materyaller ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05 Mart 2021 10:18		 İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
05 Mart 2021 10:00
Deniz Kuvvetleri yapılanmasından 40 kişiye FETÖ gözaltısı
05 Mart 2021 09:18		 FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheliye adli kontrol
04 Mart 2021 18:04
İtirafçı astsubay, FETÖ'nün maaşından yüzde 20 himmet istediğini anlattı
04 Mart 2021 16:42		 Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
04 Mart 2021 15:42
ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ üyeliğinden hapis
04 Mart 2021 14:39		 Edirne'de sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı
04 Mart 2021 12:37
Sakarya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının yargılanması sürüyor
04 Mart 2021 12:26		 Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişi yakalandı
04 Mart 2021 12:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:20 - Borsa güne düşüşle başladı10:18 - Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:16 - İdare hatası sebebiyle yüksek lisans diploması iptal edilen aday için önemli karar10:10 - Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanı için arama çalışması sürüyor10:03 - Vali'den 'Karadeniz Bölgesi'ne gitmeyin' uyarısı10:00 - İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
09:59 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan normalleşme süreci açıklaması09:58 - Dün hızlı yükselen dolar güne düşüşle başladı09:57 - 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı09:53 - 'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, akıl almaz görüntüleri ortaya çıktı09:49 - Ekmek arasından para çıktı, görenler şaşkına döndü09:49 - Şentop'un gezisi helikopter kazası nedeniyle ertelendi
09:48 - Sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti09:42 - 'Biz tutanağımızı tutalım, siz itirazınızı yaparsınız'09:35 - Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış09:18 - Deniz Kuvvetleri yapılanmasından 40 kişiye FETÖ gözaltısı09:10 - FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
09:05 - Yasa dışı bahis çetesi öğrencilerin milyonlarca lirasını aktardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mahkümların görüşmeleri kayda alınacak
Erdoğan ile Bahçeli'görüştü, senaryolar havada uçuştu
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
Golf sahasında tarımı anlatınca... Sarıgül'den açıklama geldi
Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti
Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ağlayanla ağlayan ben 1
sarımsak 1
mücbir sebep 1
şu an çalan şarkı 1
pasiflora 2
tozun gizli hayatı 1
eskişehirspor 1
kıyamet 4
Chadwick Boseman 1
elif 1
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Sivas Altınyayla Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam