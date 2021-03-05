3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat işlerini organize ettikleri iddiasıyla Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
|05 Mart 2021 09:57
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, Irak uyruklu 3 DEAŞ mensubunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri belirlenen zanlılara yönelik Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 zanlı yakalandı, ikametlerde dijital materyaller ele geçirildi.
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