Dün hızlı yükselen dolar güne düşüşle başladı
Dün ABD'de yaşanan tahvil bonolarının satışı nedeniyle 7,60 TL ye kadar yükselen dolan , güne düşüşle başlayarak 7,52 TL den işlem görüyor.
|05 Mart 2021 09:58
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