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Dün hızlı yükselen dolar güne düşüşle başladı

Dün ABD'de yaşanan tahvil bonolarının satışı nedeniyle 7,60 TL ye kadar yükselen dolan , güne düşüşle başlayarak 7,52 TL den işlem görüyor.
 05 Mart 2021 09:58
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Dün hızlı yükselen dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,52907,5300
Avro8,99909,0000
Sterlin10,430010,4900
ANKARA
ABD Doları7,50007,5600
Avro8,96009,0300
Sterlin10,350010,5500
Anadolu Ajansı
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