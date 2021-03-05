Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan normalleşme süreci açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Hatice Aslan İlkokulunu ziyaretinin ardından yüz yüze eğitimin ilk haftası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu
|05 Mart 2021 09:59
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Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Bu süreci el birliği ile götüreceğimizi düşünüyorum. Velilerimizin öğrencilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Haritada maviye doğru yönelen bir çabanın içinde olmalarını bekliyoruz. Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
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