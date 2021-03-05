İdare hatası sebebiyle yüksek lisans diploması iptal edilen aday için önemli karar

Başvurucu, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ilan edilen Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuruda bulunmuş; sınav gününden önce sınav sorularının internette yayımlanması nedeniyle ertelenmiştir. Başvurucu, ertelenen sınava girerek, başarılı olmuş ve kaydını yaptırmıştır.

Bu süreçten sonra, sınavın iptaline ilişkin açılan davada ilk derece mahkemesi yürütme durdurma kararı vermiş, idare tarafından yapılan itiraz da reddedilmiştir. Ancak, üniversite yargının bu kararını yerine getirmemiştir.

Başvurucu, tezsiz yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra ilk derece mahkemesi sınavın çelişkili durumlar içerdiği, erteleme kararı sonrası usulüne uygun bir sınav yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar vermiş, Danıştay tarafından bu karar onanmıştır.

Başvurucunun eğitim süreçlerinden sonra diploma almak için yaptığı talep, yargı süreci gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. İlgilinin bu durumu yargıya taşıması sonucunda, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, idarenin yargı kararı gereğince yeni bir alım yapmayarak hareketsiz kalmasını eleştirmekle birlikte, davacının dersleri tamamlasa dahi öğrencilik statüsünü haksız yere kazanmış olduğu göz önüne alınarak diplomanın verilmemesini hukuka aykırı görmemiştir. İstinaf Mahkemesi de bu kararı onamıştır.

Başvurucu, yaşanılan bu sürecin Anayasa'da güvence altına alınan eğitim alma hakkının engellendiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi kararında özetle;

-Sınavı kazanarak usulüne uygun bir şekilde eğitimlerini tamamlayan kişilerin eğitiminin geçersiz sayılması oldukça ağır bir müdahale olduğu, bu sebeple idarenin bu nitelikteki ağır bir müdahaleye ancak daha hafif, alternatif bir aracın bulunmaması halinde ve son çare olarak müracaat etmesi gerektiği,

-Başvurucunun sınava giriş koşullarını taşıdığının izahtan vareste olduğu, sınav ilanının usulüne uygun olarak yapılmamasının kişinin sorumluluğunda olmadığı, burada idarenin hatasının bulunduğu,

-İdarenin yürütme durdurma kararını tebellüğ ettikten sonra işlemi düzeltme noktasında hiçbir adım atmadığı, başvurucunun eğitimini tamamladıktan 2 yıl 5 ay sonra eğitiminin geçersiz sayılmasının idarenin İYİ YÖNETİŞİM İLKESİNE uygun hareket etmediği,

-Sonuç olarak, sınavın iptal edilmesi hususunda başvurucunun hiçbir kusurunun bulunmadığı, buradaki tüm kusurun üniversitede olduğu, sınavın iptal edilmesi sonucunda adayın mezuniyet işleminin iptal edilmesiyle eğitim hakkı alma hakkının ihlal edildiğine,

Karar verilmiştir.

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