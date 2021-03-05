Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|05 Mart 2021 10:18
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Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.
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