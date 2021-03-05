Sağlık Bakanlığının SABİM'i dünya birincisi oldu

SABİM, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi olup, Sağlık Bakanlığı ile ilgili her türlü sorun, şikayet, öneri ve taleplerini dinleyip, değerlendirerek, iletilen sorunlara anında ve yerinde müdahaleler ile çözüm üretmektir. Alo Sabim hattı 184: 184 numaralı telefondan erişilebilmektedir.

SABİM'in sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, bu uygulamanın, Contact Center World Dünya Finallerinde, "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fahrettin Koca "Emek veren tüm bakanlık personelimize teşekkür ederim. Emeklerinin kıymeti tescillenmiş oldu." dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın iletişim merkezinin Contact Center World Awards (Çağrı Merkezi Ödülleri) Dünya Finalleri'nde "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ALO 184" iletişim hattı ile 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verildiğini hatırlatan bir görsele yer verdi.

Paylaşımında, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin (SABİM) Contact Center World Dünya Finalleri'nin, "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olduğunu belirten Koca, "Emek veren tüm Bakanlık personelimize teşekkür ederim. Emeklerinin kıymeti tescillenmiş oldu." ifadelerini kullandı.