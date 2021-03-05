Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mavi renkte bulunan Bingöl'de yoğun bakıma 1 aydır hasta girişi olmadı

Bingöl Devlet Hastanesi'nin bir dönem 3'te 2'si Covid-19 hastaları ile doluyken, sağlık çalışanlarının verdiği mücadele ile yoğun bakıma 1 aydır hasta girişi olmadı.
 05 Mart 2021 10:36
+Aa- Yazdır
Mavi renkte bulunan Bingöl'de yoğun bakıma 1 aydır hasta girişi olmadı

Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ülke genelinde iller risk seviyesine göre ayrıldı. Buna göre düşük riskli ve mavi kategoride olan Bingöl'de 'kontrollü normalleşme' süreci de başladı.

Bingöl Devlet Hastanesi'ndeki pandemi yoğun bakım servisinde yaklaşık 1 aydır hasta olmaması da bu başarının en büyük göstergesi oldu. Hastanenin son durumlarıyla ilgili bilgi veren Başhekim Uzman Doktor Ramazan Gengörü, "Uzun süredir tüm dünya bu Covid ile mücadele ediyor. Ülkemizde başarılı bir şekilde mücadelesini veriyor. İller bazında Bingöl bu mücadeleyi en iyi verenlerden biri ve mavi kategorideyiz bizlerde. Son 2-3 haftadır hasta sayımız bayağı azaldı. Bir ara hastanemizin neredeyse 3'te 2'si Covid-19'lu hastalarla doluyken, yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda hiçbir hastamız yok. Şu an hastanemizde olan hastalar da çok ağır hastalar değil zaten. Tabii bu başarı kolay olmadı. Bingöl'deki tüm sağlıkçılar üstün bir gayret sarf ettiler. Topyekün bir gayret var burada. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeri geldi evimize gitmedik, ailemizi, sevdiklerimizi görmedik"

Yoğun bakım servisinde 8 yıldır çalışan Anestezi Hemşiresi Hatice Bingöl, Covid-19'un zorlu sürecinde ailesinden ve sevdiklerinden uzak kaldığını, verilen mücadelenin sonucunu da aldıklarını aktardı. Bingöl, "Çok zorlu bir süreçten geçtik hepimiz. Covid sürecini atlatırken ailemizden, sevdiklerimizden uzak kalarak çalışma arkadaşlarımızla üstesinden gelmeye çalıştık. Yeri geldi evimize gitmedik, ailemizi, sevdiklerimizi görmedik. Yeri geldi burada komşumuzu, en sevdiğimizi, en yakınımızı hasta olarak kabul ettik. Onların çoğunun da vefatına şahit olduk. Bu durumlar bu süreçte bizde çok derinden yaralar açtı. Onların hala o bakışları, nefes ihtiyaçlarını karşılayamayıp kaybettiğimiz vatandaşlarımız için hepimiz çok üzgünüz. Evet zordu. Üstesinden gelmeye çalıştık. Gerek bakanlığımızın, gerek idaremizin bizlere olan destekleri sayesinde üstesinden geldik" diye konuştu.

"Bir gece öleceğimi hissettiğim biran olmuştu"

Kendisinin de Covid-19'a yakalandığını ve ağır atlattığını anlatan Bingöl, "Covid-19'a yakalandım ve bunu çok ağır atlattım. Hatta bir gece öleceğimi, yoğun bakıma düşeceğimi hissettiğim biran olmuştu. Ama çok şükür inançla üstesinden gelmeye çalışarak atlattım. Bu Covid hastalığını yaşadıktan sonra nefes ihtiyacını çok daha iyi anladım. Biz evet atlattık, şu an mavi renkteyiz Bingöl olarak birçok ilimiz gibi. Ama bu bizim insanlarımızda bir rehavet veya bir daha olmayacağız rahatlığını vermesin diyoruz. Hala sosyal mesafemiz, maskemiz ve el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sorumlu olduğumuz bizden başka eşimiz, dostumuz, sokaktaki vatandaşımız var. Biz tulumları çıkardık, o zor süreçten geçtik. Şu an formalarımızla daha rahat bir şekilde ama yine maskemizle görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yoğun bakım ihtiyacı olan Covid hastamız yok ama hala Covid vakaları az da olsa var. Bu süreci hep beraber atlatalım istiyoruz. Yine maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edelim, bu süreci tekrar yaşamayalım" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Şırnak'a ulaştı
05 Mart 2021 12:04		 11 şehidimiz uğurlanıyor
05 Mart 2021 11:39
AFAD ekibinden deprem anında 'çök kapan' önerisi
05 Mart 2021 11:35		 Hava durumu geçen yıl en çok adalet hizmetleri için soruldu
05 Mart 2021 11:10
'Kırmızı' ilin 'mavi' mahallesi: Tek bir vakamız bile yok
05 Mart 2021 10:57		 Doğu'da 3 ilde 450 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
05 Mart 2021 10:44
İstanbul'un barajlarındaki su miktarı 58,23'e çıktı
05 Mart 2021 10:39		 Düşen helikopter enkazının ilk görüntüleri
05 Mart 2021 10:22
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
05 Mart 2021 09:50		 Ekmek arasından para çıktı, görenler şaşkına döndü
05 Mart 2021 09:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Şırnak'a ulaştı11:54 - Tuzla'da et üretim tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti11:50 - 2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler11:46 - 'Gübre desteklerinde yüzde 100 artış kararı, 2020 yılı kapsayacak şekilde alındı'11:42 - Küçükçekmece'de drift atan otomobilin sürücüsü kaza yaptı11:41 - Polis şiddet uyguladı dedi, Emniyet kamera kaydıyla yalanladı
11:41 - İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu11:39 - 11 şehidimiz uğurlanıyor11:35 - AFAD ekibinden deprem anında 'çök kapan' önerisi11:32 - Burdur'da sporcuları taşıyan minibüs direğe çarptı: 7 yaralı11:30 - Hrant Dink cinayeti davasında karar, 26 Mart'taki duruşmada açıklanacak11:27 - Malatya'da mezrada yaşayan depremzedelere villa konforunda köy evi
11:20 - Şanlıurfa'da minibüsün kundaklanması güvenlik kamerasında11:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehidin cenazesine katılacak11:17 - Kumpas hakim ve savcılarının 'Balyoz' yargılaması 8 Mart'ta başlayacak11:16 - Hibrit otomobil satışları otogazlı otomobil satışlarını geçti11:13 - İYİ Parti'den istifa eden Koncuk, kuracakları partinin yol haritasını anlattı
11:10 - Hava durumu geçen yıl en çok adalet hizmetleri için soruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan ile Bahçeli'görüştü, senaryolar havada uçuştu
Mahkümların görüşmeleri kayda alınacak
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?
FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
Bakan Selçuk'tan normalleşme sürecinde 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Golf sahasında tarımı anlatınca... Sarıgül'den açıklama geldi
11 şehidimiz uğurlanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mantı 3
balık burcunun özellikleri 2
tost ekmeğinin kenarlarını kesmek 1
erkeğin ağlaması 3
oldboy 3
özürlü 1
Suni Kavga Yaratan Sevgili 4
unutulmayan dizi müzikleri 4
öğrenci davranış puanları 1
göbekteki kilolar 3
SON İLANLAR
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam