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MEB, 'Bedava tablet başvurusu' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

"MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamaz"
 05 Mart 2021 10:40
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MEB, 'Bedava tablet başvurusu' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Bedava tablet başvurusu" dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

MEB'den yapılan açıklamada, vatandaşların rehberlerinde kayıtlı kişilerden gelen "Bedava tablet başvurusu" başlıklı mesajları tıklamamaları ve hemen silmeleri gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EBA kur sekmesini tıklarsanız casus yazılım telefonunuzu ele geçirip banka hesap bilgilerinizi çalabilir. Sonrasında virüsün yayılması için haberiniz olmadan sizin adınıza başka telefonlara mesaj gönderebilir. Bu nedenle konunun çok hassas olduğu, WhatsApp ya da SMS yoluyla gönderilen hiçbir linke tıklanmaması önem arz etmektedir.

MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamazlar."
Anadolu Ajansı
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