Gebze Belediyesi idari izindeki personelini göreve başlattı
Turuncu bölgede yer alan Kocaeli Gebze belediyesi idari izindeki tüm personelini göreve başlattı
|05 Mart 2021 10:45
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