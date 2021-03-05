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Gebze Belediyesi idari izindeki personelini göreve başlattı

Turuncu bölgede yer alan Kocaeli Gebze belediyesi idari izindeki tüm personelini göreve başlattı
 05 Mart 2021 10:45
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Gebze Belediyesi idari izindeki personelini göreve başlattı

Kocaeli Gebze Belediyesi turuncu kategorisinde yer almaktadır. Gebze'nin en yakın sınır komşusu olan Sakar ise kırmızı kategoridedir.

Gebze belediyesi idari izindeki personele gönderdiği SMS'le, idari izindeki personeli, Pazartesi itibariyle göreve başlatmıştır.

Memurlar.Net
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