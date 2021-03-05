Adalet ve liyakat diyen Antalya BB, 16 aydır mülakatları yapmıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Asat Genel Müdürlüğü 2019 yılında duyuruya çıkarak 19 boş şef kadrosu için görevde yükselme sınavı açtığını belirtti. 50 aday başvurdu ve bu adaylar 2019 yılında yazılı sınava alınarak, sınav sonuçları 21/10/2019 tarihinde açıklanmıştır.

Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Asat Genel Müdürlüğü 16 aydır mülakatları yapmamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı görevde yükselme sınavı duyurusunda bu konuya atıfta bulunup, daha önce yapılan sınavların biran önce sonuçlandırılmasını istemiştir.

Memurlar.net internet sitesinde 25 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan haberde de, KDK aynı konuda tavsiye kararında bulunmuş, özetle yönetimin keyfi karar alamayacağını, kanunlara aykırı olduğunu belirtmiştir.

Siyasi ve keyfi nedenlerle yapılmayan bu atama sınava katılıp 16 aydır bekleyen 50 memuru mağdur etmekte ve Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin adalet ve liyakat söylemleriyle çelişmektedir.