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Kumpas hakim ve savcılarının 'Balyoz' yargılaması 8 Mart'ta başlayacak

İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakacak Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 50 sanığı "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılayacak
 05 Mart 2021 11:17
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Kumpas hakim ve savcılarının 'Balyoz' yargılaması 8 Mart'ta başlayacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmalarına 8 Mart'ta başlanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, meslekten ihraç edilen ve FETÖ üyeliğinden yargılanan, örgütün bazı kumpas davalarında da yer alan 50 eski hakim ve savcı, "Balyoz Planı" soruşturması ve davası kapsamında hakim karşısına çıkacak.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince görülecek davaya 8 Mart'ta başlanacak. Sanıklar, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanacak.

Davada sanık olarak yer alan eski hakim ve savcılar şöyle:

"Abdullah Öztürk, Ali Alçık, Ali Efendi Peksak, Ali Haydar, Alpaslan Uz, Aytekin Özanlı, Bilal Bayraktar, Birol Bilen, Davut Bedir, Dursun Ali Gündoğdu, Eşref Aksu, Fatih Mehmet Uslu, Fikret Seçen, Gökmen Demircan, Hadi Çağdır, Hikmet Şen, Hüseyin Ayar, Hüseyin Kaplan, Hüsnü Çalmuk, İbrahim Balık, İdris Asan, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Berk, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Karababa, Mehmet Murat Yönder, Mehmet Uğurlu, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Başer, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Nalan Can, Nurullah Çınar, Osman Kaya, Ömer Diken, Resul Çakır, Rüstem Eryılmaz, Sedat Sami Haşıloğlu, Savaş Çelik, Savaş Kırbaş, Seyfettin Mermerci, Süleyman Pehlivan, Vedat Dalda, Yakup Hakan Günay ve Mehmet Ergül."

Aralarında emekli orgeneraller Ergin Saygun, Çetin Doğan, emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Korgeneral Hayri Güner ile eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in de bulunduğu 113 kişi, davanın müştekileri arasında yer alıyor.

- FETÖ'nün TSK'ya kumpası

Türkiye, darbe planı olduğu iddia edilen "Balyoz" adını ilk kez Taraf gazetesinin 20 Ocak 2010 tarihli haberiyle duymuştu.

Dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan liderliğinde, darbe zeminini hazırlama amaçlı "çarşaf", "sakal", "suga" ve "oraj" kod adlı eylem planlarından oluştuğu savunulan "balyoz harekat planı" ile ilgili belge, CD ve ses kayıtlarına ilişkin dosyaların 30 Ocak 2010'da savcılığa FETÖ üyeliğinden yargılanan Mehmet Baransu tarafından bavulla teslim edilmesinin ardından yargı süreci başlamıştı.

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kapatılmasının ardından yerine kurulan ve FETÖ mensuplarının yerleştirildiği Özel Yetkili Mahkemelerde yapılan yargılama sürecinde, 250'si tutuklu 365 sanık, Silivri Cezaevi içinde kurulan mahkemede savunma yapmıştı.

Özel yetkili savcıların incelemesinden sonra 22 Şubat 2010'da ilk gözaltılar yapılmış, ilk etapta Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 194 kişi hakkında dava açılmıştı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, Eskişehir'de ve Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçirildiği iddia edilen belgelerle ilgili soruşturma sonucu açılan 2 davayla birleştirilmişti.

250'si tutuklu 365 muvazzaf ve emekli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yargılandığı davanın ilk duruşması 16 Aralık 2010'da başlamıştı.

- Dijital deliller hep tartışıldı

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunda kurulan mahkemede görülen davalarda, sanık avukatları, davaya dayanak CD'deki "dijital deliller"in çelişkili olduğunu ispatlamaya çalışmıştı.

Mahkeme, 21 Eylül 2012'de Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325'ini "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmiş ancak "eksik teşebbüs" nedeniyle cezalarda indirime gitmişti.

- Yargıtay'daki temyiz süreci

Davanın temyiz süreci Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülmüştü. FETÖ üyeliğinden yargılanan dönemin Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti de oy birliğiyle aldığı kararla emekli orgeneraller Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına ve emekli Oramiral Özden Örnek, emekli orgeneraller Ergin Saygun, Bilgin Balanlı, Şükrü Sarışık ve dönemin MHP Milletvekili Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 237 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararlarını onamıştı.

Yargıtay kararının ardından sanık avukatları Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, Yüksek Mahkemenin verdiği ihlal ve yeniden yargılama kararının ardından başlayan yeniden yargılamayla FETÖ'nün TSK'ya kurduğu kumpaslardan kabul edilen bu davanın sanıkları beraat etmişti.

- Eski hakim ve savcılar hakkındaki iddianameden

"Balyoz" davasının soruşturma ve kovuşturması sırasında görev yapan 50 eski hakim ve savcı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamede hazırlanmıştı.

İddianamede, "mahkeme heyetinin kararlarında delillerin komplo ürünü olduğunu kabul etmeme gerekçesinin gerçekleri yansıtmadığı, 2003 yılında hazırlandığı söylenen dijitallerin, oluşturulma tarihlerinin neden 2007 olarak göründüğünü açıklarken, akla ve bilime aykırı beyanlarda bulundukları" belirtilmişti.

Bu hakim ve savcılar hakkındaki dosya ilk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakacak Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderilmişti.
Anadolu Ajansı
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