Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehidin cenazesine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin cenaze törenine katılacağı bildirildi.
|05 Mart 2021 11:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin cenaze törenine katılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimizin Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecektir." denildi.
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