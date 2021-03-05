Malatya'da mezrada yaşayan depremzedelere villa konforunda köy evi

- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki depremzedeler, lüks bir villayı andıran konutlarda yaşamlarına devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geçen yıl yaşanan depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilendi.

Depremde bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. Depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler, devletin şefkatli elini depremzedelere uzattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentte depremzedeler için 5 bin 24 konutun yapımı ihale edildi, inşaatına başlanan 3 bin 815'inden 309'u Kale, 208'i Pütürge'de hak sahiplerine teslim edildi.

- 1555 köy evi ihale edildi

Kırsalda yaşayan ve hayvancılık yapan depremzedeler için de köy tipi konutlar yapıldı. Bu kapsamda Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Arguvan ilçelerinde 1555 köy evi ihale edildi. Söz konusu konutlardan 630'unun yapımına başlanırken, 7'si teslim edildi, 137 konut ise teslim aşamasına geldi.

Doğanyol ilçesinin kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki depremzedeler ise köy tipi evlerine yerleşmeye başladı.

- "Bugünümüze şükürler olsun"

Tamamı çelik konstrüksiyon olan, deprem ve yangına dayanıklı konutlar, lüks bir villayı andırıyor. Bahçesinde ahırı da bulunan konutlar depremzedelere güvenli yaşam imkanı sunuyor.

Doğanyol ilçesinde yaşayan depremzede Sabahattin Karaduman (64), AA muhabirine, depremde yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı.

O günü halen unutamadığını, evlerinin büyük hasar gördüğünü, mahallelerindeki bazı binaların yıkıldığını dile getiren Karaduman, şöyle devam etti:

"Depremin hemen ardından yetkililer geldi ve yaşadığımız mahallenin oturulamayacak durumda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerimizden, Valimizden Allah razı olsun, bu evleri yapıp bize teslim ettiler. Şu anda huzurlu bir yaşantımız var. Bugünümüze şükürler olsun. Yatarken korkumuz, şüphemiz yok. Allah devletimize zeval vermesin."

Kendileri için yapılan köy evlerinden son derece memnun olduklarını aktaran Karaduman, "Hayvancılık yaptığımız için böyle bir konut istedik, çok da iyi oldu. Hayvanlarımız artık dışarıda. Evim çok mükemmel ve kullanışlı oldu." diye konuştu.

- "Allah herkesten razı olsun"

Sabahattin Karaduman'ın eşi Yurdagül Karaduman (59) ise depremin ardından bir yıl çadırda yaşadıklarını ifade ederek, "Ağır şartlarda yaşamımızı sürdürdük ama Allah'a şükürler olsun evimize yerleştik. Devletimizden, milletimizden, kim bize elinizi uzatmışsa Allah onlardan bin kere razı olsun." dedi.

Depremzede Hasan İnal da depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü ve yıkıldığını anlatarak, devletin kendilerine tamamı çelik konstrüksiyon köy tipi konutlar yaptığını söyleyerek, "Küçük eksiklerimiz olsa da evimizden memnunuz." dedi.

Hasan İnal'ın eşi Necla İnal ise kendilerine bu imkanı sunan ve emeği geçen herkese minnettar olduklarını kaydetti.