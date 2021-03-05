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Burdur'da sporcuları taşıyan minibüs direğe çarptı: 7 yaralı
Minibüsteki sporcuların, Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'na katılmak için İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi
|05 Mart 2021 11:32
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Burdur'da atletizm sporcularını taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ersin İ'nin (45) kullandığı 34 LNT 838 plakalı minibüs, sabah saatlerinde Burdur Organize Sanayi Bölgesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve aydınlatma direğine çarptı.
Yaralanan sürücü Ersin İ. ile araçtaki 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Minibüsün, cumartesi günü Antalya'da yapılacak Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'na katılmak üzere İstanbul'dan gelen atletizm sporcularını taşıdığı öğrenildi.
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