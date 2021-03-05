Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AFAD ekibinden deprem anında 'çök kapan' önerisi

İzmir depreminde görev alan Kırıkkale AFAD arama kurtarma teknisyeni Osman Yavuz:- "Bir sitenin enkazından bir gencin cansız bedenini çıkardık. Çıkardığımız yer dairenin giriş kapısıydı. Sanıyorum genç kaçmaya çalışmış. Eğer deprem anında kaçılmayacağını, 'çök kapan' yapıp sağlam bir eşyanın yanında kalacağını bilseydi belki farklı bir durum olabilirdi"- Arama kurtarma teknisyeni Mutlu Küçükoğlu:- "Evimizde güvenli yerleri tespit edeceğiz. Bu tespit ettiğimiz yerlerde zaman zaman tatbikat yapacağız. Depremden önce afet çantamız hazır olacak"
 05 Mart 2021 11:35
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarında görev alan Kırıkkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi, "çök kapan" gibi yöntemlerin can kayıplarının önüne geçilebileceğine dikkati çekti.

Depremin ardından İzmir'deki Barış Sitesi'nde görev alan Kırıkkale AFAD Müdürlüğü personeli, deprem ilgili alınacak basit önlemleri anlattı.

Arama kurtarma teknisyeni Osman Yavuz, Deprem Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığına dikkati çekti.

Halkın deprem konusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Küçük de olsa alınan tedbirler can ve mal kaybı yaşanmaması için büyük önem taşıyor. Son olarak İzmir depreminde görev yaptık. Bir sitenin enkazından bir gencin cansız bedenini çıkardık. Çıkardığımız yer dairenin giriş kapısıydı. Sanıyorum genç kaçmaya çalışmış. Eğer deprem anında kaçılmayacağını, 'çök kapan' yapıp sağlam bir eşyanın yanında kalacağını bilseydi belki farklı bir durum olabilirdi. O daireyi incelediğimizde kanepe ve koltuk takımları gibi eşyaların yanında boşluk kaldığını gördük. Maalesef gencimiz panikle kaçtığı için kapının yanında depreme yakalanmış."

Yavuz, vatandaşların deprem konusuna biraz daha dikkat etmelerini ve eğitimlere katılmalarını istedi.

Arama kurtarma teknisyeni Mutlu Küçükoğlu da herkeste afet bilinci oluşması gerektiğini dile getirdi.

Nasıl bebek emeklerken kafasını sağa sola çarpmasın diye küçük önlemler alınıyorsa depremi de öngörerek herkesin evinde tatbikat yapması gerektiğini anlatan Küçükoğlu, "Evimizde güvenli yerleri tespit edeceğiz. Bu tespit ettiğimiz yerlerde zaman zaman tatbikat yapacağız. Depremden önce afet çantamız hazır olacak." diye konuştu.

- "Deprem öldürmez, sağlam olmayan yapılar öldürür"

Küçükoğlu, son olarak İzmir depreminde Barış Sitesi'nde görev aldıklarını belirterek, "Deprem öldürmez, sağlam olmayan yapılar öldürür. Açık ve net bir şekilde İzmir'de bunu gördük. Yapılar çok kötüydü. Bu nedenle kentsel dönüşüme çok önem vermeliyiz. Orada yapısı sağlam olmayan binalar kötü durumdaydı. Bunun için en önemli şey sağlam binalar yapmak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Şırnak'a ulaştı
05 Mart 2021 12:04		 11 şehidimiz uğurlanıyor
05 Mart 2021 11:39
Hava durumu geçen yıl en çok adalet hizmetleri için soruldu
05 Mart 2021 11:10		 'Kırmızı' ilin 'mavi' mahallesi: Tek bir vakamız bile yok
05 Mart 2021 10:57
Doğu'da 3 ilde 450 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
05 Mart 2021 10:44		 İstanbul'un barajlarındaki su miktarı 58,23'e çıktı
05 Mart 2021 10:39
Mavi renkte bulunan Bingöl'de yoğun bakıma 1 aydır hasta girişi olmadı
05 Mart 2021 10:36		 Düşen helikopter enkazının ilk görüntüleri
05 Mart 2021 10:22
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
05 Mart 2021 09:50		 Ekmek arasından para çıktı, görenler şaşkına döndü
05 Mart 2021 09:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Şırnak'a ulaştı11:54 - Tuzla'da et üretim tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti11:50 - 2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler11:46 - 'Gübre desteklerinde yüzde 100 artış kararı, 2020 yılı kapsayacak şekilde alındı'11:42 - Küçükçekmece'de drift atan otomobilin sürücüsü kaza yaptı11:41 - Polis şiddet uyguladı dedi, Emniyet kamera kaydıyla yalanladı
11:41 - İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu11:39 - 11 şehidimiz uğurlanıyor11:35 - AFAD ekibinden deprem anında 'çök kapan' önerisi11:32 - Burdur'da sporcuları taşıyan minibüs direğe çarptı: 7 yaralı11:30 - Hrant Dink cinayeti davasında karar, 26 Mart'taki duruşmada açıklanacak11:27 - Malatya'da mezrada yaşayan depremzedelere villa konforunda köy evi
11:20 - Şanlıurfa'da minibüsün kundaklanması güvenlik kamerasında11:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehidin cenazesine katılacak11:17 - Kumpas hakim ve savcılarının 'Balyoz' yargılaması 8 Mart'ta başlayacak11:16 - Hibrit otomobil satışları otogazlı otomobil satışlarını geçti11:13 - İYİ Parti'den istifa eden Koncuk, kuracakları partinin yol haritasını anlattı
11:10 - Hava durumu geçen yıl en çok adalet hizmetleri için soruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan ile Bahçeli'görüştü, senaryolar havada uçuştu
Mahkümların görüşmeleri kayda alınacak
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?
FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
Bakan Selçuk'tan normalleşme sürecinde 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Golf sahasında tarımı anlatınca... Sarıgül'den açıklama geldi
11 şehidimiz uğurlanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gülü sevip dikenine katlanmak 2
oduncu gömleği 10
şu an çalan şarkı 1
böbrek taşı 7
kırmızı oda 1
oksijen 2
star wars 2
kıyamet 4
pide kuyruğu 2
vurgun 3
SON İLANLAR
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam