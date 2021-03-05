AFAD ekibinden deprem anında 'çök kapan' önerisi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarında görev alan Kırıkkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi, "çök kapan" gibi yöntemlerin can kayıplarının önüne geçilebileceğine dikkati çekti.

Depremin ardından İzmir'deki Barış Sitesi'nde görev alan Kırıkkale AFAD Müdürlüğü personeli, deprem ilgili alınacak basit önlemleri anlattı.

Arama kurtarma teknisyeni Osman Yavuz, Deprem Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığına dikkati çekti.

Halkın deprem konusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Küçük de olsa alınan tedbirler can ve mal kaybı yaşanmaması için büyük önem taşıyor. Son olarak İzmir depreminde görev yaptık. Bir sitenin enkazından bir gencin cansız bedenini çıkardık. Çıkardığımız yer dairenin giriş kapısıydı. Sanıyorum genç kaçmaya çalışmış. Eğer deprem anında kaçılmayacağını, 'çök kapan' yapıp sağlam bir eşyanın yanında kalacağını bilseydi belki farklı bir durum olabilirdi. O daireyi incelediğimizde kanepe ve koltuk takımları gibi eşyaların yanında boşluk kaldığını gördük. Maalesef gencimiz panikle kaçtığı için kapının yanında depreme yakalanmış."

Yavuz, vatandaşların deprem konusuna biraz daha dikkat etmelerini ve eğitimlere katılmalarını istedi.

Arama kurtarma teknisyeni Mutlu Küçükoğlu da herkeste afet bilinci oluşması gerektiğini dile getirdi.

Nasıl bebek emeklerken kafasını sağa sola çarpmasın diye küçük önlemler alınıyorsa depremi de öngörerek herkesin evinde tatbikat yapması gerektiğini anlatan Küçükoğlu, "Evimizde güvenli yerleri tespit edeceğiz. Bu tespit ettiğimiz yerlerde zaman zaman tatbikat yapacağız. Depremden önce afet çantamız hazır olacak." diye konuştu.

- "Deprem öldürmez, sağlam olmayan yapılar öldürür"

Küçükoğlu, son olarak İzmir depreminde Barış Sitesi'nde görev aldıklarını belirterek, "Deprem öldürmez, sağlam olmayan yapılar öldürür. Açık ve net bir şekilde İzmir'de bunu gördük. Yapılar çok kötüydü. Bu nedenle kentsel dönüşüme çok önem vermeliyiz. Orada yapısı sağlam olmayan binalar kötü durumdaydı. Bunun için en önemli şey sağlam binalar yapmak." ifadelerini kullandı.