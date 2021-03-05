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İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
İzmir'in Urla ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
|05 Mart 2021 11:41
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hekim Adası'nın batısında özel fiber teknenin kumanda altında olmadığı ve kendi etrafında döndüğü ihbarı üzerine bölgeye bir sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik dalış timinin sevk edildiği belirtildi.
Teknenin yerinin tespitinin ardından 2 kişinin karaya çıktığı, denizde yüzen bir kişinin sağ olarak bota alındığı ifade edilen açıklamada, kurtarılanların 4 kişi olduklarını belirtmeleri üzerine denizde başlatılan arama kurtarma çalışması sonucu kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.
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