Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tuzla'da et üretim tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

Tuzla'da et ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
 05 Mart 2021 11:54
+Aa- Yazdır
Tuzla'da et üretim tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan 200 bin metrekarelik alanın üzerine kurulu fabrikanın bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

İtfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen bir kişiyi de tesisin içerisinden çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.

İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre yangın amonyak tanklarının bulunduğu kısımda etkili oldu.

Patlama riski nedeniyle birçok itfaiye aracını tesis dışına çıkaran ekipler, dönüşümlü ve kontrollü bir şekilde yangına müdahale etti.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de tesisin çevresinde ölçümlerde bulundu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Küçükçekmece'de drift atan otomobilin sürücüsü kaza yaptı
05 Mart 2021 11:42		 İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
05 Mart 2021 11:41
Polis şiddet uyguladı dedi, Emniyet kamera kaydıyla yalanladı
05 Mart 2021 11:41		 Burdur'da sporcuları taşıyan minibüs direğe çarptı: 7 yaralı
05 Mart 2021 11:32
Şanlıurfa'da minibüsün kundaklanması güvenlik kamerasında
05 Mart 2021 11:20		 Denetime takılmak istemeyen 3 şüpheli, taksiciye silah dayayıp kaçtı
05 Mart 2021 10:21
Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanı için arama çalışması sürüyor
05 Mart 2021 10:10		 Sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti
05 Mart 2021 09:48
FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
05 Mart 2021 09:10		 Yasa dışı bahis çetesi öğrencilerin milyonlarca lirasını aktardı
05 Mart 2021 09:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Şırnak'a ulaştı11:54 - Tuzla'da et üretim tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti11:50 - 2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler11:46 - 'Gübre desteklerinde yüzde 100 artış kararı, 2020 yılı kapsayacak şekilde alındı'11:42 - Küçükçekmece'de drift atan otomobilin sürücüsü kaza yaptı11:41 - Polis şiddet uyguladı dedi, Emniyet kamera kaydıyla yalanladı
11:41 - İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu11:39 - 11 şehidimiz uğurlanıyor11:35 - AFAD ekibinden deprem anında 'çök kapan' önerisi11:32 - Burdur'da sporcuları taşıyan minibüs direğe çarptı: 7 yaralı11:30 - Hrant Dink cinayeti davasında karar, 26 Mart'taki duruşmada açıklanacak11:27 - Malatya'da mezrada yaşayan depremzedelere villa konforunda köy evi
11:20 - Şanlıurfa'da minibüsün kundaklanması güvenlik kamerasında11:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehidin cenazesine katılacak11:17 - Kumpas hakim ve savcılarının 'Balyoz' yargılaması 8 Mart'ta başlayacak11:16 - Hibrit otomobil satışları otogazlı otomobil satışlarını geçti11:13 - İYİ Parti'den istifa eden Koncuk, kuracakları partinin yol haritasını anlattı
11:10 - Hava durumu geçen yıl en çok adalet hizmetleri için soruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan ile Bahçeli'görüştü, senaryolar havada uçuştu
Mahkümların görüşmeleri kayda alınacak
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?
FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
Bakan Selçuk'tan normalleşme sürecinde 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Golf sahasında tarımı anlatınca... Sarıgül'den açıklama geldi
11 şehidimiz uğurlanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarımsak 1
mümeyyiz 1
çapraz omuz çantası 2
yunanistanda yaşanan deprem 1
gözlüğün üzerinden bakmak 1
mecbur olmak 1
mariana çukuru 1
halk otobüslerinin son basamağa kadar yolcu alması 3
gülü sevip dikenine katlanmak 2
Scooby Doo Ayı Yogi ve Kötüler yarışması 2
SON İLANLAR
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam