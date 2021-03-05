Tuzla'da et üretim tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan 200 bin metrekarelik alanın üzerine kurulu fabrikanın bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

İtfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen bir kişiyi de tesisin içerisinden çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.

İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre yangın amonyak tanklarının bulunduğu kısımda etkili oldu.

Patlama riski nedeniyle birçok itfaiye aracını tesis dışına çıkaran ekipler, dönüşümlü ve kontrollü bir şekilde yangına müdahale etti.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de tesisin çevresinde ölçümlerde bulundu.