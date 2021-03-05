18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Şırnak'a ulaştı
|05 Mart 2021 12:04
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında Şırnak Valiliğinde bayram teslim töreni düzenlendi.
Hakkari'den Muharrem Değirmenci tarafından getirilen Türk bayrağı, Şırnak temsilcisi Ahmet Çetin'e teslim edildi.
Vali Ali Hamza Pehlivan, törende, "Bu şanlı ve gölgesinde olmaktan gurur duyduğumuz şanlı Türk bayrağımız tarih boyunca elden ele, omuzdan omuza hep en yüksekte olmuştur." dedi.
Al bayrağın rengini şehitlerin kanından aldığını, yıldızın şehitleri, hilalin de bağımsızlığı temsil ettiğini kaydeden Pehlivan, gençlerin bayrağı daha güçlü şekilde gelecek nesillere ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.
Pehlivan, "Bu genç kardeşlerimizin şahsında bütün gençlerimizi saygıyla selamlıyorum. Onlara sonuna kadar güvendiğimizi ifade etmek istiyorum. Devletimiz de milletimiz de bu bayrağın gölgesinde ilelebet payidar kalacaklardır." diye konuştu.
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