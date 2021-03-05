Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Şırnak'a ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında, Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Hakkari'den Şırnak'a getirildi.
 05 Mart 2021 12:04
+Aa- Yazdır
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Şırnak'a ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında Şırnak Valiliğinde bayram teslim töreni düzenlendi.

Hakkari'den Muharrem Değirmenci tarafından getirilen Türk bayrağı, Şırnak temsilcisi Ahmet Çetin'e teslim edildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende, "Bu şanlı ve gölgesinde olmaktan gurur duyduğumuz şanlı Türk bayrağımız tarih boyunca elden ele, omuzdan omuza hep en yüksekte olmuştur." dedi.

Al bayrağın rengini şehitlerin kanından aldığını, yıldızın şehitleri, hilalin de bağımsızlığı temsil ettiğini kaydeden Pehlivan, gençlerin bayrağı daha güçlü şekilde gelecek nesillere ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.

Pehlivan, "Bu genç kardeşlerimizin şahsında bütün gençlerimizi saygıyla selamlıyorum. Onlara sonuna kadar güvendiğimizi ifade etmek istiyorum. Devletimiz de milletimiz de bu bayrağın gölgesinde ilelebet payidar kalacaklardır." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
11 şehidimiz uğurlanıyor
05 Mart 2021 11:39		 AFAD ekibinden deprem anında 'çök kapan' önerisi
05 Mart 2021 11:35
Hava durumu geçen yıl en çok adalet hizmetleri için soruldu
05 Mart 2021 11:10		 'Kırmızı' ilin 'mavi' mahallesi: Tek bir vakamız bile yok
05 Mart 2021 10:57
Doğu'da 3 ilde 450 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
05 Mart 2021 10:44		 İstanbul'un barajlarındaki su miktarı 58,23'e çıktı
05 Mart 2021 10:39
Mavi renkte bulunan Bingöl'de yoğun bakıma 1 aydır hasta girişi olmadı
05 Mart 2021 10:36		 Düşen helikopter enkazının ilk görüntüleri
05 Mart 2021 10:22
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
05 Mart 2021 09:50		 Ekmek arasından para çıktı, görenler şaşkına döndü
05 Mart 2021 09:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Şırnak'a ulaştı11:54 - Tuzla'da et üretim tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti11:50 - 2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler11:46 - 'Gübre desteklerinde yüzde 100 artış kararı, 2020 yılı kapsayacak şekilde alındı'11:42 - Küçükçekmece'de drift atan otomobilin sürücüsü kaza yaptı11:41 - Polis şiddet uyguladı dedi, Emniyet kamera kaydıyla yalanladı
11:41 - İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu11:39 - 11 şehidimiz uğurlanıyor11:35 - AFAD ekibinden deprem anında 'çök kapan' önerisi11:32 - Burdur'da sporcuları taşıyan minibüs direğe çarptı: 7 yaralı11:30 - Hrant Dink cinayeti davasında karar, 26 Mart'taki duruşmada açıklanacak11:27 - Malatya'da mezrada yaşayan depremzedelere villa konforunda köy evi
11:20 - Şanlıurfa'da minibüsün kundaklanması güvenlik kamerasında11:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehidin cenazesine katılacak11:17 - Kumpas hakim ve savcılarının 'Balyoz' yargılaması 8 Mart'ta başlayacak11:16 - Hibrit otomobil satışları otogazlı otomobil satışlarını geçti11:13 - İYİ Parti'den istifa eden Koncuk, kuracakları partinin yol haritasını anlattı
11:10 - Hava durumu geçen yıl en çok adalet hizmetleri için soruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan ile Bahçeli'görüştü, senaryolar havada uçuştu
Mahkümların görüşmeleri kayda alınacak
Bitlis şehidinin, yürek yakan detayı: 5 aylık oğlu varmış
TSK Kanunundaki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı
HES'te yeni uygulama, artık vatandaş foto ile ihbar edecek
Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?
FETÖ'cü müteahhit 2 bin cep telefonunu yaktı
Bakan Selçuk'tan normalleşme sürecinde 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Golf sahasında tarımı anlatınca... Sarıgül'den açıklama geldi
11 şehidimiz uğurlanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sebepsiz yere gülmek 3
Kolloit 1
nazan öncel 4
Satoshi Nakamoto 1
büyük mavi çukur 1
böbrek taşı 7
bayern münih 1
erkeğin ağlaması 3
makarna 6
İzlanda'da yer hareketleri 1
SON İLANLAR
Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 112 sağlık personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Atama Kurası İlanı
Tokat Pazar Belediyesi 15 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam